Atletica, ufficializzata la squadra del Piemonte per il Trofeo delle Regioni U16: i cuneesi in gara

Ufficializzata dal settore tecnico regionale la squadra cadetti e cadette che prenderà parte al Trofeo per le Regioni U16 su pista in programma il prossimo 5 e 6 ottobre a Caorle.

La manifestazione sarà valida anche come Campionato Italiano Individuale di categoria, ragione per la quale l'elenco tiene conto anche degli atleti individualisti, qualificatisi grazie al minimo ottenuto durante la stagione.

Davvero numerosa la compagine piemontese che, compresi appunto gli atleti individualisti, consta di 62 elementi, suddivisi egualmente tra maschi e femmine.

Fidal ricorda che lo scorso anno il Piemonte conquistò uno storico terzo posto nella classifica combinata e nella classifica femminile.

Tra gli atleti convocati, le campionesse italiane in carica Alessia Succo (Atl. Settimese), che punta alla riconferma sugli 80hs, e Silvia Canape (Derthona Atletica), che rimette in palio il titolo del salto in lungo. Torna anche a Caorle Eloise Vallet (Atl. Savigliano) che un anno fa fu bronzo nel giavellotto e che quest'anno si presenterà in pedana con il primato nazionale stagionale. Al maschile Giacomo Provera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) si presenta da leader stagionale sui 300hs.

Nell'elenco anche Giulia Priola (asta, Atletica Mondovì), Emma Bonetto (80 extra, Atl.Racconigi), Vittoria Audifreddi (2000 metri, Atletica Saluzzo), Anna Laratore (2000 metri, Atl.Saluzzo), Paola Ambrosio (martello, Atl.Mondovì), Emma Battaglio (marcia 3 km, Atl Mondovì), Pietro Comino (2000 metri, Atl Mondovì), Francesco Pernicone (100 hs, Atl Racconigi),