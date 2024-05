Quelli che lasciano: dopo quindici anni il sindaco di Faule saluta amministrazione e cittadini

Giuseppe Scarafia, sindaco uscente di Faule, fa un bilancio di 15 anni da primo cittadino del paese nella pianura tra Saluzzese, Saviglianese e Torinese.

Cosa desidera ricordare di questi tre mandati alla guida dell’amministrazione comunale di Faule?

“Al primo posto metterei sicuramente la nuova scuola intercomunale del nostro paese con Polonghera progettata nel primo quinquennio del mio mandato, realizzata e inaugurata nel secondo e adesso, in via di completamento, con la nuova palestra.

Il mio sogno per il futuro è quello di veder concretizzato un polo scolastico intercomunale Faule-Polonghera che vada dall'asilo nido, alla scuola dell’infanzia, fino alla scuola elementare sempre in quella zona.

A questo proposito un pensiero va alla nostra scuola dell’infanzia, ‘Asilo Biglia’, che svolge un ruolo sociale importantissimo e che Comune e Regione hanno sostenuto in questi ultimi 10 anni con contributi pari a 160 mila euro”.

Cosa è stato fatto per il paese sotto la sua amministrazione

“Desidero rimarcare che, in questi ultimi 10 anni, gli sforzi dell'amministrazione si sono concentrati principalmente sul risparmio energetico, sul miglioramento dell'assetto idrogeologico, sulla viabilità e sicurezza.

Sono stati sostituiti tutti i punti luce dell'illuminazione pubblica con le nuove lampade a led, inoltre sono stati installati due impianti fotovoltaici, uno sul tetto della vecchia distilleria e l'altro sul tetto del Comune.

Per quanto riguarda l'aspetto idrogeografico su via Monera e via Olmi si è proceduto alla pulizia e sistemazione dei fossi di scolo e a breve inizieranno i lavori per la costruzione di una nuova tubazione (scolmatore) grazie a un cospicuo contributo ministeriale di 920 mila euro”.

Cosa riguardano i progetti che saranno realizzati a breve?

“È in progetto da parte della Regione e da parte dell'Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) la costruzione di un argine, dal fiume Varaita alla strada provinciale 663, che metterebbe in sicurezza l'area industriale e le abitazioni di quella zona.

Sono state inoltre segnalate alla Regione e all'Aipo le criticità lungo gli argini che costeggiano il fiume Po.

Per quanto riguarda la viabilità sono state asfaltate diverse strade e la Provincia ha inserito nelle priorità la realizzazione della rotatoria all'entrata in paese su via Moretta prendendo in considerazione uno studio di fattibilità inviatogli dal Comune”.

Oltre alla viabilità ci sono in programma altre novità iniziate con il suo mandato che saranno proseguite dalla prossima amministrazione?

“In materia di sicurezza si è provveduto a installare telecamere, che entreranno a breve in funzione, e copriranno i 4 varchi di entrata in paese.

Tutte queste opere si sono potute realizzare grazie ai contributi della Regione e fondi statali (Pnrr) per un importo che supera i 2 milioni di euro, la quasi totalità sono a fondo perduto. Per aver ottenuto queste risorse finanziarie destinate a Faule devo ringraziare il lavoro meticoloso degli amministratori, dei tecnici e dei dipendenti comunali.

Un ringraziamento sentito da parte mia va inoltre alle fondazioni bancarie: Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Savigliano e Cassa di risparmio di Cuneo, perché grazie a loro, in collaborazione con i parroci, abbiamo rimesso a nuovo il Santuario della Madonna del Lago e adesso iniziamo con il restauro della chiesa parrocchiale”.

Faule è conosciuta per la ‘Festa della ‘bagna caӧda’ di cui avete recentemente registrato il marchio.

“Il nostro appuntamento annuale con ‘Festa della ‘bagna caӧda’, che si svolge il secondo fine settimana di ottobre, ha contribuito a far conoscere Faule anche al di fuori dei confini regionali.

Adesso con le registrazioni del marchio e della ricetta della nostra ‘bagna caӧda’ (detenuto dal Comune) il prodotto gastronomico è patrimonio di tutti i faulesi. Spetta loro portare avanti questa tradizione e sono sicuro che la nostra Pro loco lo saprà fare al meglio e già si intravedono eventi per il prossimo autunno di livello internazionale.

A questo proposito desidero dare una notizia recente che si riallaccia alla nostra ‘bagna caӧda’ e alla vecchia distilleria, dove si tiene l’evento gastronomico. Grazie un contributo di 315 mila euro dalla Regione Piemonte si potrà iniziare la riqualificazione del vecchio edificio, in cui si distillava la menta, che sarà ristrutturata. Faule riceverà inoltre 108 mila euro sempre della Regione sui fondi di coesione dell'area relativa alla Pianura Cuneese”.

Cosa augura al sindaco e all’amministrazione comunale che saranno eletti a giugno?

“Alla fine del mio mandato di 15 anni da sindaco passo volentieri il testimone alla candidata sindaco Chiara Boretto che ha costituito la lista “Fare Faule” assieme alle 10 persone giovani in lista con lei.

Porgo loro i migliori auguri, con l’auspicio che portino avanti quanto è stato fatto per il nostro paese e i progetti in atto per il futuro.

Desidero fare ancora un ringraziamento a tutte le associazioni faulesi, al Parco del Monviso, alle Terre dei Savoia, all'associazione Octavia, all'Atl cuneese e agli amici del gemellaggio con la città di Humberto I in Argentina”.

Esprimo profonda gratitudine a tutte le persone che hanno lavorato con me dentro e fuori il palazzo comunale in questi 15 anni.

Grazie ancora ad ognuno di voi per quello che insieme abbiamo costruito nella consapevolezza di aver cercato di fare il nostro meglio per il bene di Faule”.