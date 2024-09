Giangalup e piaceri quotidiani: una bontà per tutto l’anno

Con le prime piogge torna la voglia di casa e di preziosi momenti condivisi, in famiglia e con gli amici più cari. Torna quindi il Giangalup, il dolce semplice, soffice, delicato e profumato, risultato di 40 ore di accurata lavorazione con lievito da madre bianca. Un lievitato a forma di Gianduiotto, pensato e prodotto dai Maestri pasticceri di Galup, per rendere omaggio al cioccolatino più noto e iconico della nostra regione, tra i più conosciuti e amati al mondo.

Racchiuso nel suo elegante bauletto rosso, decorato con raffinate stampe d’epoca, Giangalup è la sorpresa da condividere con gli amici. Ricoperto da una spolverata di zucchero a velo è la golosa coccola, perfetta per un dolce fine pasto. Se accompagnato da uno zabajone caldo o da una crema, rende indimenticabili i momenti di rilassata convivialità. La sua forma accattivante, gli ingredienti semplici, genuini e perfettamente bilanciati, che diventano vera delizia per il palato, fanno sì che Giangalup sia il compagno ideale per dolci merende e stuzzicanti colazioni per adulti e bambini, ma anche una raffinata idea regalo di sicuro gradimento.

Galup, con una gamma di prodotti da forno completa e irrinunciabile, regala sempre più momenti di dolcezza durante tutto l’anno. L’ampia scelta della Linea “Piaceri Quotidiani” propone infatti i Biscotti croccanti e irresistibili, che nascono da antiche ricette della tradizione familiare: al Mais, al Cacao, alla Nocciola o alla Cannella, conservano il tocco semplice e la genuinità. Gli storici Krumiri offerti nella ricetta classica, al caffè o ricoperti di cioccolato, sono in vendita nell’iconica confezione in latta.

Sempre nella stessa linea, la nocciola piemontese, che da sempre accompagna la storia di Galup e caratterizza il suo lievitato più iconico, è protagonista indiscussa in due prodotti: la mitica glassa del Panettone Galup è diventata un goloso biscotto, il Croccante alla nocciola arricchito con granella di nocciola o con granella di pistacchio. Galup è azienda storica e legata alla tradizione del territorio, da qui la proposta del dolce rappresentativo della migliore arte pasticcera del Piemonte: la Torta di Nocciole, Un’ode golosa alla Nocciola Tonda Gentile Trilobata, presente in diverse consistenze, in una ricetta che prevede un altissimo contenuto di nocciole.

I prodotti Galup sono disponibili sul sito www.galup.it, negozi Galup di Torino e Pinerolo e nei migliori negozi.