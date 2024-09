Il Coro Polifonico Monserrato porta a Demonte "Il suono dell'immagine" dedicato alle colonne sonore dei film

Sabato 28 settembre, alle ore 21, presso il teatro parrocchiale di Demonte, il Coro Polifonico Monserrato eseguirà un concerto dal titolo “Il Suono dell’Immagine”, dedicato alle colonne sonore delle più belle pellicole cinematografiche.

L’evento non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio “uditivo” e “visivo” che porterà il pubblico dagli albori delle prime proiezioni cinematografiche del cinema muto, sino a quelle dei giorni nostri. L’esecuzione delle colonne sonore di film e cartoni animati arrangiate per coro, infatti, sarà resa ancora più viva dalla contestuale proiezione delle pellicole e dalla scoperta di personalità memorabili quali Richard Wagner, i fratelli Lumière e Walt Disney e di come esse siano così legate tra loro. Non mancheranno l’omaggio alle musiche di Ennio Morricone e l’esecuzione di brani vincitori di premi nazionali e internazionali.

La direzione artistica è affidata a Fabio Quaranta.

Al pianoforte suonerà Giorgio Macagno.

L’ingresso è libero, sino ad esaurimento posti.