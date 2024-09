Alba: un mese al via della Grande Maratona delle Langhe

A un mese esatto dal via, cresce l'attesa per la quindicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, la Grande Maratona delle Langhe, in programma domenica 27 ottobre 2024 e inserita nel calendario Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, prenderà il via ai piedi del Duomo di Alba, riproponendo agli atleti i tutti i graditi servizi delle precedenti edizioni.

La gara si svolge su percorsi podistici di 42 e 21 Km disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti, ideali per la pratica della corsa in natura e per visitare e conoscere il territorio. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, confermatissima anche la RELAY MARATHON, la staffetta a squadre composta di quattro atleti, che essendo classificata come non competitiva, è aperta anche ai runner non tesserati o non ancora pronti alle distanze più lunghe che si correranno in contemporanea. Un'altra bella opportunità per immergersi nel grande evento sportivo delle Langhe.

Sono inoltre organizzati due percorsi al cammino di circa 10 km a beneficio di accompagnatori, amici o appassionati camminatori, che potranno poi unirsi agli atleti al prelibato pranzo finale Piemonte in Tavola.

Le iscrizioni sono già pervenute da diversi gruppi in arrivo dall'estero, Giappone, Norvegia, Danimarca, Svezia, Olanda, ecc. oltrechè da dieci regioni italiane. E' previsto un numero massimo di partecipanti, chi fosse interessato è invitato a non tardare.

Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni si possono trovare sul sito www.triangolosport.it