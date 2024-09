Baseball: vigilia di grandi eventi per il JFK Mondovì, domani potrebbe giungere la promozione in B

Vigilia di grandi eventi in casa JFK Mondovì. La squadra di baseball monregalese questa domenica potrebbe conquistare una storica promozione in serie B, ma per farlo dovrà battere nuovamente il Lodi. I ragazzi allenati da Leo Marconi domenica scorsa, in gara-1 del secondo turno play-off, hanno superato in trasferta la formazione lombarda per 18-5. Domani alle 11, dunque, si replica sul diamante monregalese del JF Kennedy, situato in località Passionisti.

In caso di vittoria, i biancoblù del presidente Stefano Gazzola vedrebbero spalancarsi le porte dorate della serie B. Se invece dovesse giungere una sconfitta, il risultato tornerebbe in parità e dunque si renderebbe necessaria la disputa di gara-3. Una sorta di spareggio da giocare subito dopo il termine di gara-2 e dunque sempre domani e sempre a Mondovì. Da ricordare che l'ingresso al campo è gratuito.

Ma qual è l'atmosfera che si respira in casa biancoblù prima di un appuntamento così importante? Lo abbiamo chiesto a uno dei suoi più fervidi e appassionati dirigenti:

Quali sono le sensazioni alla vigilia di una partita così decisiva? "L'aria che si respira è frizzante" - ci spiega Enrico Rosso - "C'è entusiasmo e tanta voglia di raggiungere un obiettivo che rincorriamo da tempo. Il gruppo squadra è concentrato ed è pronto a scendere in campo per dare il tutto per tutto."

Sarà un momento importante anche per Mondovì, vero? "Sicuramente" - continua Rosso - "Raggiungere la serie B sarebbe un grande traguardo per la nostra società, ma anche per la nostra città. Ci auguriamo che tanti monregalesi domani giungano al campo per incitare i nostri ragazzi e li spingano verso la vittoria."