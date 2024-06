Matteo Cane, studente del Vallauri di Fossano, vince la gara nazionale di Elettrotecnica 2024

Nella mattinata di mercoledì 29 maggio si è svolta, in modalità online con collegati gli istituti partecipanti di tutta Italia, la proclamazione dei vincitori della Gara nazionale di Elettrotecnica 2024, competizione che ha visto primeggiare lo studente MATTEO CANE dell’IIS Vallauri di Fossano con 130 punti, seguito dagli studenti dell’ITIS ARTOM di Asti, con 121 punti, e dell’IIS Pacinotti di Venezia Mestre, con 109.



Matteo Cane, allievo della classe 4° A Elettrotecnica, proveniente da Diano d’Alba, ha sempre affrontato con serietà gli impegni della vita scolastica e dimostrato spiccate capacità nel settore elettrico, questa vittoria ne è la conferma.

I nominativi dei primi tre verranno iscritti, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel registro delle eccellenze italiane.



La gara di Elettrotecnica, svolta l'8 e il 9 maggio 2024, è indetta a livello nazionale e prevede la partecipazione degli allievi delle sole classi quarte degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico ad indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica con articolazione Elettrotecnica ed è ammesso un solo allievo concorrente in rappresentanza di ciascun istituto.



Gli studenti partecipanti si sono confrontati attraverso la risoluzione di prove relative alle tematiche tecnologiche e teoriche oggetto delle discipline professionalizzanti del triennio della specializzazione Elettrotecnica (Elettrotecnica generale, Sistemi elettrici ed elettronici, Tecnologie e progettazione elettrica).



Quest’anno la gara si è svolta presso l’ITST Kennedy di Pordenone, una tra le scuole d’eccellenza della Regione Friuli, in quanto il suo studente è risultato vincitore della passata edizione, ottenendo il compito di organizzare l'edizione 2024. Per l’edizione 2025 questo onore spetterà all’istituto Vallauri.