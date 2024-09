Questa sera a Cuneo la Santa Messa per San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato e della Città

Oggi nel Duomo di Cuneo si è officiata la Santa Messa per le celebrazioni di San Michele Arcangelo, Patrono della città di Cuneo e della Polizia di Stato.

Prima della funzione religiosa una folta partecipazione ha visitato lo stand della Polizia di Stato ed e’ particolarmente interessato il veicolo storico, una “campagnola’del 1967, con cui in passato i poliziotti hanno operato nei servizi di ordine pubblico e nei pattugliamenti in zone di montagna

Il Vescovo di Fossano e Cuneo Mons. Piero Delbosco nell’omelia ha ricordato quanto l’impegno della Polizia di Stato sia importante per tutti, ringraziando “ in particolare gli Agenti della Polizia di Stato con l’ augurio che possiate lavorare in serenità garantendo a tutti sicurezza e pace”