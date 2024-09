Calcio Serie D: il Fossano cade sul campo dell'Imperia, blues sconfitti 2-1 (rileggi la webcronaca)

IMPERIA-FOSSANO 2-1 (4' De Simone, 45' Scalzi, 74' Boix rig)

90'+4 finisce la partita. Imperia batte Fossano 2-1

90' T.Graziani si divora il tris servito da Diagne

84' Destito per Osagie

83' De Souza per Bongiovanni negli ospiti

75' Diagne per Szerdi

74' serpentina di Muratore, cross snanacciato da Sylla, la palla arriva a Manno che calcia fuori misura ma l'arbitro concede rigore agli ospiti per un fallo di Sylla su Manno. Dal dischetto trasforma Boix

71' Santanocito per Costantini. Negli ospiti Cociobanu per Gallesio

66' bella girata di Boix ma centrale, blocca Sylla

62' giallo per Manno

58' Berbenni per Yanken nel Fossano. Nell'Imperia Cassata rileva Bosetti

57' esce tra gli applausi Scalzi, al suo posto T.Graziani

55' conclusione da fuori di G.Graziani, Cirillo in due tempi

54' Esce Cenci entra Manno nel Fossano

52' cross di Bongiovanni per Cenci che di testa non arriva a impattare il pallone

1' iniziata la ripresa. Nel Fossano dentro Zani per Morganti

SECONDO TEMPO

45' arriva il meritato raddoppio dell'Imperia: riparte Scalzi che allarga per Bosetti, il cross del francese trova Scalzi sul secondo palo che al volo infila sotto le gambe del portiere

44' altro filtrante sublime di Bosetti per Giglio che viene stoppato in corner al momento del tiro

40' buona ripartenza del Fossano ma sull'apertura di Boix per Muratore, quest'ultimo viene pizzicato in offside

37' cross basso di Bosetti, la palla arriva a Scalzi che col mancino calcia male e debole

36' Corsini pasticcia un po' su un cross dalla sinistra, ma Cenci al momento di calciare sbaglia mira

32' percussione di Osagie che serve Szerdi che aspetta un momento di troppo il tiro, potente ma centrale, facile per Cirillo

29' gran filtrante di Scalzi per Szerdi che si addormenta e aspetta a tirare e viene fermato dai centrali fossanesi

27' dopo una fase confusa in attacco degli ospiti, Costantini lancia Giglio che in qualche modo riesce ad arrivare, dopo vari rimpalli, a un tiro di puntina che per poco non bacia il primo palo

23' infilata centrale del Fossano, ci pensa Sylla a sparare in fallo laterale di piede

21' destro di Cenci fuori misura

16' contropiede letale dei padroni di casa ma Scalzi aspetta troppo, il suo filtrante è impreciso ma la deviazione di un difensore chiama in causa G. Graziani, pescato in fuorigioco

15' Yanken gira bene un cross di Bongiovanni ma Corsini devia in corner

13' rimessa laterale di Bosetti per Szerdi che tira un comodo appoggio a Cirillo. Poco dopo è Scalzi col mancino a provarci

4' subito avanti l'Imperia: combinazione sulla sinistra De SiMone - Giglio, triangolazione tra il primo e Szerdi, De Simone entra in area si accentra e batte di destro Cirillo

1' inizia il match! Prima di iniziare, minuto di silenzio in ricordo di Tore Sassu

PRIMO TEMPO

IMPERIA: Sylla, Osagie, De Simone, G.Graziani, Scarrone, Corsini, Scalzi (57' T.Graziani) Giglio, Bosetti (58' Cassata), Costantini, Szerdi. A disp. Ventura, Destito, Santanocito, Fatnassi, Di Salvatore, Diagne, Totaro. All. Buttu.

FOSSANO: Cirillo, Prato, Bongiovanni, De Benedetti, Gallesio, Grandoni, Muratore, Cenci (54' Manno) Boix, Yanken (57' Berbenni), Morganti (46' Zani). A disp. Vespier, Cesaretti, Dellagiovanna, Cattaneo, Cociobanu, De Souza. All. Merlo.

ARBITRO: Bonasera di Enna