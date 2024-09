Ieri pomeriggio, domenica 29 settembre, in corso Dante a Cuneo, nei dintorni dell'incrocio con via Silvio Pellico, sono apparsi alcuni cartelli appesi ad alberi e pali della luce nei quali si segnala il pericolo di bocconi avvelenati, che una mano ignota avrebbe depositato in zona.

Si invita tutti i possessori di cani a prestare al massima attenzione e, nel caso, segnalare le persone sospette alle autorità competenti.