A fuoco tre materassi in un appartamento a Savigliano: vigili del fuoco, carabinieri e 118 sul posto

Intervento dei vigili del fuoco dopo le 16 a Savigliano, in via Madonnetta, dove è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento, pare causato da tre materassi che avrebbero preso fuoco.

Le cause sono al vaglio degli inquirenti. Una persona all'interno dell'abitazione è stata portata all'ospedale della città per valutare le sue condizioni, in quanto sarebbe stato lievemente intossicato dal fumo.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo, i volontari di Racconigi, l'autoscala da Cuneo e un funzionario. Intervenuti anche i carabinieri.