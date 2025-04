Suicidio al carcere di Cerialdo, Marro e Ravinale (AVS): "Il sistema carcerario implode, volutamente lasciato allo sbando, ormai su sé stesso"

Riceviamo e pubblichiamo la nota scritta dalle consigliere regionali Giulia Marro e Alice Ravinale (AVS). Al centro, il commento alla notizia dell'ennesimo suicidio occorso nel carcere cuneese del Cerialdo.

***

Apprendiamo che un uomo di 40 anni di Savigliano oggi si è tolto la vita nel carcere di Cuneo. Un’altra morte nelle mani dello Stato, che si aggiunge al lungo elenco di persone che si sono tolte la vita in carcere: sono 27 dall’inizio del 2025, una ogni tre giorni: sono già 27 le persone suicidatesi nel 2025, dopo il triste record delle 88 morti del 2024, dimenticate da chi avrebbe la responsabilità politica e istituzionale di occuparsene.

Ci troviamo davanti a un sistema che implode su sé stesso, volutamente lasciato allo sbando da un governo che preferisce ricorrere agli allarmismi e fare propaganda piuttosto che affrontare con maturità e responsabilità una crisi profonda e strutturale. Mentre infatti il sistema penitenziario italiano continua a crollare pezzo dopo pezzo, sono oltre tre mesi che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è senza una guida stabile. Tutto bloccato dalla forzatura del sottosegretario Delmastro, che ha aperto un pasticcio istituzionale con il Quirinale. Intanto, nelle carceri si continua a morire.

La situazione è sfuggita di mano, causando conseguenze gravissime per la vita delle persone, non solo quelle che in condizioni estreme si tolgono la vita, ma anche per chi assiste a queste perdite - come il compagno di cella che oggi ha trovato il corpo senza vita del compagno detenuto, il personale carcerario che si è trovato ad affrontare la situazione e per il resto delle persone che ogni giorno sopravvivono in un sistema che sta implodendo e perdendo pezzo dopo pezzo.

Ancora più grave considerando che sono oggi 10.000 le persone su 62.000 detenuti che sono ancora in attesa di giudizio, quindi non condannati. Ma intanto stanno dentro, in condizioni sempre peggiori. Il carcere dovrebbe essere un luogo di giustizia, non un incubo che ti segna a vita, se non ti uccide prima.

Siamo stanche di vedere come la destra al governo affronta tutto questo: con propaganda, superficialità e totale assenza di responsabilità. E mentre si aggravano le pene e si aumentano i reati con colpi di mano come il Decreto Legge “Sicurezza”i, la realtà è che si continua a morire, ad affrontare modalità di lavoro denigranti come quelle denunciate dai sindacati sui mezzi stampa e direttamente dagli agenti di Polizia Penitenziaria durante le nostre visite nelle carceri Piemontesi.

Non possiamo restare a guardare mentre si gioca con la vita delle persone. Non solo quelle che arrivano al gesto estremo, ma anche quelle che restano, segnate da un sistema crudele, disorganizzato e profondamente ingiusto. Il carcere non è un mondo a parte. Ha un impatto diretto sulla società, sulla sicurezza, sulla giustizia. Serve responsabilità, non i teatrini politici di questi mesi.

Viene da chiedersi se Delmastro abbia qualche interesse rispetto a questa situazione o se, anche oggi, al leggere la notizia abbia provato un intimo piacere.