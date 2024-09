L'associazione Donna per Donna compie 25 anni

L’associazione Donna per Donna Cuneo festeggia 25 anni di attività con un momento di confronto insieme a tanti professionisti che accompagnano le donne con tumore al seno nel percorso di guarigione.

“Le volontarie dell’Associazione che danno supporto in ospedale – dichiara la Presidente dell'Associazione Donna per Donna Ivana Pane - sono tutte donne che sanno cosa significhi affrontare la malattia e vivere il percorso di guarigione. Nel nostro servizio in reparto mettiamo la nostra esperienza a disposizione di chi desidera aprirsi, confrontarsi, parlare. In punta di piedi cerchiamo di dare un supporto psicologico, fisico ed emotivo creando una rete di solidarietà e condivisione.”

In questi anni le volontarie hanno costruito un rapporto di stima e collaborazione con il personale medico e infermieristico di tutti i reparti coinvolti nel percorso di cura: sono loro i primi che credono nell’operato delle volontarie e le sostengono.

Lo dimostra la massiccia partecipazione di professionisti al convegno “Associazione Donna per Donna - 25 anni insieme a te” che si terrà venerdì 11 Ottobre alle 16.30 a Cuneo presso il Salone d’Onore del Municipio.

Dopo la presentazione della Presidente di Donna per Donna Ivana Pane, ci saranno i saluti di Patrizia Manassero - Sindaca del Comune di Cuneo, di Livio Tranchida - Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e di Anna Maria Vandone - Dirigente Medico presso il reparto di Oncologia

Seguiranno 5 interventi che toccano diversi punti del percorso di cura:

Dott. Riccardo Bonomi - Senologia - "Le migliori opzioni chirurgiche per le donne con Breast Cancer"

D.ssa Anna Maria Vandone - Oncologia - "L’innovazione dei trattamenti oncologici: risultati nella malattia localizzata e nella malattia avanzata"

D.ssa Anna Merlotti - Radioterapia - "La radioterapia adiuvante: l’evoluzione dei trattamenti, come affrontarla al meglio e i potenziali effetti collaterali"

D.ssa Nicoletta Croce - Breast Unit - Infermiera - "La presa in carico della paziente in Breast Unit e il sostegno durante le cure"

D.ssa Maria Cristina Da Pont - Dietetica e Nutrizione Clinica - "La dieta dopo la diagnosi oncologica: i suggerimenti per non sbagliare"

Tra un intervento e l'altro è previsto l'inserimento di alcune testimonianze da parte delle volontarie dell'Associazione Donna per Donna.

Al termine degli interventi dei relatori, prenderà la parola la D.ssa Maura Anfossi che illustrerà la sua esperienza all'interno dell'Associazione in qualità di psicologa.

Moderatrice dell’evento: Silvana Gallizio.

Il convegno ha il patrocinio del comune di Cuneo e dell’azienda ospedaliera ASO Santa Croce e Carle di Cuneo e conta sulla collaborazione del CSV Società Solidale.

Per informazioni: donnaperdonna.cuneo@libero.it