Elezioni Provinciali, Pietro Danna riconfermato: è il più votato a Mondovì

“Ringrazio - commenta Pietro Danna - gli oltre 200 amministratori locali che hanno riposto la loro fiducia in me consentendomi di essere nuovamente eletto a Consigliere Provinciale: sono stato il secondo più votato in assoluto e questa è davvero una grande soddisfazione. La nostra lista, inoltre, ha centrato un ottimo risultato eguagliando il numero di consiglieri eletti delle altre due liste, le quali avevano il supporto di partiti radicati.

Nel seggio Monregalese sono stati espressi poi 70 voti per Rocco Pulitanò (consigliere comunale) candidato con "Ripartiamo dalla Granda" e 14 voti per la consigliera comunale Laura Gasco nella lista "La nostra Provincia"

Si sono chiusi da poco gli spogli per l'elezione del nuovo consiglio provinciale della Granda e il consigliere uscente Pietro Danna , ricandidato con il gruppo "Patto civico per la Granda", è stato riconfermato.

Il lavoro di questi anni ha pagato, oltre alla presenza sul territorio che ho cercato di non far mai mancare. Ora continueremo il lavoro intrapreso in questo biennio con il Presidente Robaldo, e colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti i colleghi eletti".

Stando ai numeri siederanno nel nuovo consiglio provinciale quattro esponenti di ogni lista.

Patto Civico per la Granda

Pietro Danna (6155), Silvano Dovetta (3464), Vincenzo Pellegrino (2944), Ivana Casale (2891);

Ripartiamo dalla Granda

Simone Manzone (6938), Massimo Antoniotti (4976), Roberto Baldi (5367), Rocco Pulitanò (5694);

La nostra Provincia

Alberto Gatto (5087), Davide Sannazzaro (3229), Stefania D'Ulisse (3218) e Loris Emanuel (3722).