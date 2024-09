Bra, ripartono le lezioni dell’UNI3… per restare sempre giovani e attivi

Spazio alla conoscenza, allo studio, all’approfondimento di tante materie, ma anche a momenti divertenti e viaggi culturali. Tutto questo e tanto altro è racchiuso nelle attività dell’UNI3 di Bra che da quest’anno si chiamerà “Università per tutti”, perché tutti possono partecipare alle lezioni: non vi sono limiti di età né sono richiesti titoli di studio.

Venerdì 4 ottobre si inaugurerà con “il botto” questa rinnovata Università con un divertentissimo spettacolo della Compagnia del nuovo teatro di Sinio: “Carvè”. Una commedia capace di far sorridere e di far riflettere che verrà messa in scena all’Auditorium G. Arpino (Largo della Resistenza) a partire dalle ore 15 con ingresso gratuito. Un testo divertente e divertito in cui il giovane Paolo Tibaldi fa riflettere sul mondo di oggi da punti di vista piuttosto originali e addirittura paradossali, al fianco di uno smaliziato Oscar Barile che lo incalza e non gliene perdona neppure una, assumendo, a poco a poco, il ruolo della sua “cattiva coscienza”.