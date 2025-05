Premiato l’impegno e il merito degli studenti delle classi quinte del Vallauri di Fossano

Una riuscita iniziativa quella di oggi presso l’Istituto di Istruzione Superiore G. Vallauri di Fossano, dove oltre 200 ragazzi hanno presenziato alla consegna dei premi agli alunni delle classi V° più meritevoli in ciascuno dei 7 indirizzi di studio. A premiarli, insieme al prof. Paolo Cortese Dirigente dell’IIS Vallauri, il Direttore BTM avv. Luca Murazzano, con il Capo Area Marco Mondino e la Responsabile della filiale di Fossano Manuela Scotto.

Le borse di studio sono state consegnate agli studenti che, a giudizio di una commissione di docenti dell’istituto, si sono distinti non solo per meriti scolastici ma anche per il rispetto delle regole, il costante impegno nello studio e l’altruismo dimostrato durante l’intero percorso di studi. Ogni premiato ha ricevuto una carta prepagata di Banca Territori del Monviso del valore di 200,00 €: un riconoscimento per il loro percorso e un supporto per il loro futuro che, al di là dell’importo, si pone l’obiettivo di incentivare altri studenti a seguirne l’esempio

“Sostenere il talento e il merito dei giovani è una delle missioni fondamentali per una banca di territorio come la nostra - ha dichiarato Luca Murazzano, Direttore Generale di BTM - Crediamo nel valore della formazione e nella responsabilità condivisa di accompagnare i ragazzi verso un futuro consapevole. Premi come questi non sono solo un riconoscimento, ma un messaggio di fiducia e vicinanza concreta ai nostri Giovani, in coerenza con l’art.2 del nostro Statuto Sociale e con l’impegno che BTM ha preso verso le Comunità dove opera di sostenere i propri Giovani nello studio, nello sport e nella loro crescita educativa ed etica.”

Gli studenti premiati sono: Filippo Castelletto 5A MEN, Lorenzo Trucco 5C MEC, Arianna Tovoli 5A AFM, Golub Dan Fabian 5A TUR, Simone Donadio 5B LSSA, Simone Pozzaglio 5A ELT, Samuele Bernardi 5B INF.

L’iniziativa è parte di un ampio programma di Banca Territori del Monviso a favore dell’educazione e della promozione delle eccellenze locali, che include anche altre azioni di sostegno e partnership con scuole e istituzioni educative.

Banca Territori del Monviso opera nelle province di Cuneo e Torino con 20 Filiali ed un moderno Centro Direzionale, a servizio di oltre 28.500 clienti e 10.000 soci in 86 Comunità, per molte delle quali rappresenta oggi l’unica realtà bancaria fisicamente attiva. A Fossano è presente con la filiale hub di viale Regina Elena 116/a e con la spoke di Murazzo in via Cuneo 630.