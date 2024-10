Flockerz è il nuovo progetto in prevendita che lancia il Vote-to-Earn

Il dinamico mondo delle meme coin sta per essere scosso ancora una volta dal lancio di una criptovaluta che incentiva la partecipazione attiva, ricompensando i possessori del token FLOCK. Si tratta di Flockerz, progetto lanciato in prevendita che ha raccolto oltre 330.000 dollari in finanziamenti.

Definita dal team di sviluppo come “la meme coin del popolo”, anche il nome stesso rimanda immediatamente al potere della partecipazione e dell’unione. Flockerz, infatti, viene dal termine inglese “flock”, ovvero lo stormo di uccelli. Così come questi volano in gruppi, così gli investitori possono far parte dello stormo e, uniti, raggiungere la terra promessa di Flocktopia. La narrazione è senza dubbio esilarante, con una storia mitica che vede il passaggio da un sistema di controllo di tipo monarchico a uno democratico.

Il sovrano Re Birb, divenuto parte dello stormo, scoprì il potere che deriva dalla voce del popolo. Realizzando che nessun singolo individuo può decidere del futuro di tutti in maniera univoca. La soluzione è solo una: la community è sovrana. Restituendo così il potere al suo stormo si unisce agli sforzi di tutta la popolazione per il bene comune. Un sentimento che spesso è presente nell’economia delle criptovalute ma che, in questa meme coin, è ulteriormente espresso dal sistema “Vote-to-Earn”.

It’s time to make your voice heard 🗳️🐦 pic.twitter.com/FsM5ekPq5g — Flockerz (@FlockerzToken) October 1, 2024

Vota e guadagna con FLOCK

Ma cos’è di preciso questo Vote-to-Earn? Si tratta in sostanza di un nuovo sistema per permettere agli investitori di fare incetta di token FLOCK. Possedendo questa meme coin sarà possibile controllare attivamente le decisioni in merito al futuro del progetto. Votando sulle nuove proposte e al tempo stesso guadagnando token aggiuntivi. Per unirsi allo stormo, quindi, è vitale acquistare il token in questa fase di presale, dove il prezzo è particolarmente basso e conveniente.

La tokenomics, qui ribattezzata a tema come “flockenomics”, prevede un 20% di token totali allocati per la prevendita. Il 25% invece è dedicato ai trader che vogliono bloccare i propri token in staking, con un tasso APY particolarmente generoso del 7520%. A seguire il 10% è stato dedicato agli exchange, per il listing su CEX e DEX. Un ulteriore 25% verrà conservato nel caveau della DAO, un vero e proprio forziere di FLOCK e infine il 20% è destinato al marketing.

Una suddivisione molto equilibrata che punta a una sostenibilità a lungo termine. Al di là dell’aspetto meme di Flockerz, le garanzie per gli investitori sono già presenti, con ben due audit di sicurezza. Uno realizzato da SolidProof e l’altro da Coinsult, visualizzabili in maniera approfondita sul sito ufficiale.

La roadmap per il futuro è ben strutturata, motivo per cui ha già attirato un certo interesse da parte dei finanziatori. Il team di sviluppo ha previsto una fase di espansione tramite una campagna di marketing globale, che aiuterà ad ampliare la conoscenza del progetto e di questo nuovo sistema di guadagno, preparando di conseguenza la criptovaluta alla quotazione sugli exchange.

Acquistare FLOCK in presale

Per procedere con l’acquisto di FLOCK è necessario innanzitutto possedere un wallet compatibile con il progetto. Quelli tra cui è possibile scegliere sono Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. Dopodiché, è necessario possedere delle criptovalute che possono essere utilizzate come strumento di scambio per l’acquisto di FLOCK.

Per la procedura è possibile sfruttare ETH, USDT o BNB, effettuando lo scambio per 0,0056559$ per singolo FLOCK. Dopo aver completato l’acquisto, gli investitori potranno già bloccare i token ottenuti in staking, per ottenere ritorni passivi potenzialmente elevati. Basti pensare che al momento l’APY è ancora a quattro cifre, un momento quindi più che favorevole per lo staking, soprattutto tenendo conto che questa percentuale scenderà rapidamente man mano che i token vengono bloccati in staking.

Per ottenere i propri FLOCK sul wallet bisognerà poi attendere la fine della presale, momento in cui ci sarà il listing sugli exchange decentralizzati e centralizzati e il valore potrebbe salire esponenzialmente, soprattutto considerato che si tratta della prima vera meme coin di tipo Vote-to-Earn. Gli investitori possono seguire i passi della community sulla pagina social X o tramite il canale Telegram ufficiale.

Vai alla presale di Flockerz