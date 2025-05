Ceva, dopo oltre trent'anni di attività chiude la macelleria Martino Mauro

Ha chiuso dopo 31 anni di attività la macelleria Martino Mauro.

Sabato 10 maggio lo storico esercizio commerciale cebano, sito in corso Giuseppe Garibaldi, ha salutato i suoi clienti.

Mauro Martino e la moglie Cristina, fondatori del negozio, sono infatti pronti a godersi la pensione dopo oltre tre decenni al servizio della comunità.

Il negozio non rimarrà vuoto a lungo, infatti la gestione passerà a un nuovo esercizio commerciale alimentare.

“L’Amministrazione comunale ringrazia Mauro e Cristina, questi due commercianti che per oltre tre decenni hanno saputo stare fianco a fianco nel lavoro così come nella vita e che ora potranno dedicarsi pienamente al meritato riposo e ai propri affetti - commentano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli e il consigliere con delega al Commercio, Manuel Alciati -. Un negozio che chiude lascia sempre un vuoto nella città, soprattutto quando si tratta di un’attività ormai entrata a far parte della nostra quotidianità, ma è anche indice di un segnale positivo: la longevità del nostro tessuto commerciale, dove i negozianti tengono aperto, e con successo, fino al giorno della pensione. È innegabile poi che ci renda felici sapere che Ceva continui a essere una piazza attrattiva, prova ne è il fatto che ci sarà un repentino passaggio di consegne con il nuovo gestore. Speriamo che il futuro porti nuove generazioni, nuova linfa al commercio cebano. Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare tutti i commercianti che quotidianamente si adoperano per la città con il loro lavoro e il loro impegno”.