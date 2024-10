Il ruolo dei colori nel packaging: perché è importante per i brand

Quando ci troviamo davanti a uno scaffale, può capitare, anche senza rendercene conto, che siamo attratti da alcuni prodotti per il colore del loro packaging. Il colore, spesso sottovalutato, è un potente strumento di comunicazione visiva che può influenzare profondamente le nostre percezioni e le nostre decisioni d'acquisto. È un linguaggio significativo che evoca emozioni, crea associazioni e, in ultima analisi, ci spinge a preferire un prodotto rispetto a un altro.

Un arcobaleno di emozioni

Dagli scaffali del supermercato alle vetrine dei negozi, il colore è. Ogni tonalità evoca sensazioni e associazioni diverse: il rosso stimola l'appetito e l'energia, il blu trasmette calma e affidabilità, il verde è sinonimo di natura e freschezza. Questaè sfruttata dalle aziende per creare. A dimostrazione di ciò, ci sono stati numerosi studi che hanno dimostrato che il 70% delle decisioni d'acquisto viene presa direttamente sullo scaffale, e che in questo scenario il packaging, con il suo colore, diventa una vera e propria

Prendiamo in esempio il caso di Dulco, brand di Opella per combattere la stitichezza. Il packaging di questo prodotto è composto da due colori: il verde e l’azzurro. La scelta del verde, spesso associato alla natura e al benessere, potrebbe suggerire un'azione delicata sull'organismo e un prodotto di origine naturale. L'azzurro, invece, potrebbe trasmettere un senso di calma e freschezza, ideale per un prodotto destinato a favorire il benessere intestinale. Questa combinazione di colori crea un'immagine di prodotto naturale e affidabile, in linea con i bisogni dei consumatori.

Perché il colore è così importante per un brand?

Ma perché la scelta del colore da associare a un packaging risulta così importante per i marchi? Ci sonoquando si sceglie il colore di un prodotto:

● Riconoscibilità del marchio: un colore distintivo aiuta i consumatori a identificare rapidamente un prodotto sugli scaffali, aumentando la visibilità del marchio.

● Creazione di un'identità: il colore contribuisce a definire la personalità di un brand e a trasmettere i suoi valori.

● Influenza sulle emozioni: le diverse tonalità possono evocare emozioni positive o negative, influenzando la percezione della qualità e del valore del prodotto.

● Target di riferimento: la scelta dei colori deve essere coerente con il target di riferimento. Per esempio, i colori vivaci e accesi sono più adatti ai bambini, mentre i toni pastello sono preferiti dalle donne.

Quando un nuovo prodotto arriva sugli scaffali, quindi, dietro c’è sempre uno studio mirato che prende in considerazione diversi fattori, come il target di riferimento, le caratteristiche del prodotto e ultimo ma non per importanza la concorrenza.

Il colore è un potente strumento di marketing che può fare la differenza tra un prodotto di successo e uno destinato all'oblio. Investire in una scelta accurata dei colori per il packaging è quindi fondamentale per creare un'immagine di marca forte e memorabile, e per conquistare la fiducia dei consumatori.