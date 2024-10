A Piozzo torna la fiera della Zucca: venerdì l'inaugurazione delle 31^ edizione

Tutto pronto a Piozzo per il ritorno della Fiera della Zucca.

La 31esima edizione della kermesse, in programma dal 4 al 6 ottobre, proporrà oltre 600 varietà di zucca, selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente.

Presente anche quest’anno la “Zucca Piozzo®”, prelibato prodotto culinario made in Piozzo brevettato ormai nove anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per la preparazione del risotto.

Tutte le zucche sono coltivate a Piozzo ma i semi provengono da ogni angolo del mondo, verranno esposte su carri agricoli e si potranno acquistare nelle centinaia di stand allestiti anche con prodotti derivati della zucca, sia alimentari che non.

Confermato anche lo street food, con truck e stand che proporranno anche piatti tradizionali regionali a tema zucca da venerdì sera a domenica sera nella splendida cornice dell’Albarosa grazie alla collaborazione con All4you. Un altro classico appuntamento sarà quello con l’Artigiano del Suono Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche. Presenza immancabile visto il grande successo delle edizioni precedenti, il laboratorio del gusto con degustazione di zucche nel pomeriggio di sabato e domenica.

Come nelle passate edizioni ci sarà poi il concorso di fotografia, “Metti la foto in zucca” – anche con la sezione Instagram dove si potranno pubblicare le foto con hashtag #fieradellazucca

Il taglio del nastro è in programma venerdì 4 ottobre, alle 17.30, di fronte al municipio con la consegna della Zucca d'oro.

Un occhio di riguardo anche alla sicurezza che sarà come sempre volta a garantire una piacevole visita alle migliaia di turisti che giungeranno a Piozzo, piccolo paese alle porte delle Langhe situato tra Mondovì e Alba, facilmente raggiungibile tramite l’autostrada A6, Torino-Savona con uscita a Carrù.

IL PROGRAMMA COMPLETO QUI

Potete trovare maggiori informazioni e foto sulla fiera, su come raggiungerlae dove parcheggiare su Facebook e Instagram tramite l’hashtag #fieradellazucca, al numero (+39) 349 2798710 o via mail all’indirizzo info@prolocopiozzo.it