Mondovì, si approva il progetto per il recupero della ex Cittadella

Sarà approvato in giunta, probabilmente già sabato 5 ottobre, il progetto per il recupero del primo lotto dell’ex Caserma “Galliano” di Mondovì Piazza.

Ad annunciarlo, lunedì scorso, nel corso del consiglio comunale itinerante a Rifreddo è stato il sindaco, Luca Robaldo: “Ci vorranno anni prima di poter avere un recupero completo della Cittadella, ma questo è un primo e importante passo per aprirla e restituirla alla Città. Fin da subito, dopo il nostro insediamento, ci siamo messi a lavoro per dialogare con il Demario, attuale proprietario della struttura e ora approveremo il progetto per il primo lotto, con i finanziamenti già stanziati, con un co finanziamento del comune e 2,2 milioni di euro dalla Regione attraverso i fondi per le strategie urbane d'area".

Il costo complessivo è di circa 2,8 milioni di euro, con l'ultimo stanziamento approvato in consiglio (70mila euro), il comune parteciperà con circa 586mila euro, tesoretto messo insieme nel corso degli anni.

L'intervento riguarderà la palazzina a destra dell'ingresso della Cittadella che verrà destinato ad ospitare la scuola di arti circensi di Fondazione Cirko Vertigo e - come sottolineato dal sindaco - si interverrà anche nell'area esterna circostante in modo da garantire ai fruitori l'accesso in sicurezza.