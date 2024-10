Ampia partecipazione alla festa patronale di San Michele Mondovì

Si è aperta con la tradizionale processione, sabato 28 settembre, la festa patronale di per San Michele Arcangelo, patrono del paese.

Tante le attività proposte nella giornata di domenica, contestualmente all’inaugurazione della fiera alla presenza delle autorità: dal tour in e-bike ad attività outdoor fino al pranzo sotto la struttura e la camminata sei zampe con il canile Gea.

Protagonisti nel pomeriggio gli alpini, che hanno sfilato per le vie del paese, con l'accompagnamento della fanfara del Monregalese.

"Siamo contentissimi della risposta a questo evento - spiega il sindaco Daniele Aimone, a nome di tutta l'amministrazione -, da anni non si vedeva tanta gente così a San Michele, il paese ne aveva bisogno, è stato un successone di gente e eventi. Ringraziamo i dipendenti comunali e le associazioni. Ottimo successo anche per la prima della salsiccia di San Michele che è letteralmente andata a ruba. Il nostro obbiettivo è crescere ancora".

IL PREMIO A CARMEN ROCCHINO

Nel pomeriggio si è tenuta la premiazione dell'ex nuotatrice artistica Carmen Rocchino, che ha i nonni residenti a San Michele Mondovì ed è da sempre legata al Monregalese. Nell'occasione ha raccontato la sua carriera sportiva e mostrato l'argento vinto agli Europei junior di Belgrado nel 2017, omaggiando poi il Comune con una maglia autografata.

IL CONCORSO IMMAGINAIUOLA

Successo per la prima edizione del concorso fotografico a cura dell’associazione ABC.

"Ci teniamo a ringraziare di cuore i giudici, i partecipanti al concorso e tutti coloro che sono venuti ad assistere alla premiazione" - spiegano dal sodalizio.

Il primo premio è stato assegnato alla scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì.

Ecco tutti i premiati



Categoria scuola Primaria:

1° classificato: Fotografia 105, "La natura", Simone Tagliatore

2° classificata: Fotografia 119, "I colori dell'allegria", Giulia Canavero

3° classificato: Fotografia 113, "Crescere... l'arte della vita", Salaheddine Nourani

Premio per il miglior titolo: Fotografia 114, "Rispetta, Rispettami, RISPETTATI", Salaheddine Nourani

Premio della giuria popolare: Fotografia 107, "Alberelli e bimbi belli", Benedetta De Carli Gilardi



Categoria scuola Secondaria di primo grado:

1° classificata: Fotografia 218, "Api e fiori: una preziosa collaborazione per salvare il nostro pianeta", Anna Canavero

2° classificata: Fotografia 214, "Armonia blu", Lucia Ferrua

3° classificata: Fotografia 210, "Le esplosioni di emozioni in petali", Sofia Assita Tchaoule

Premio per il miglior titolo: Fotografia 233, "Silenzio fiorito", Maya Mangano

Premio della giuria popolare: Fotografia 214, "Armonia blu", Lucia Ferrua