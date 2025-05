“La Stanza dei Sensi”: all’IC di Dronero un’importante inaugurazione

Un’importante inaugurazione si svolgerà martedì 13 maggio, presso l’Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero,



L’Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero si prepara a vivere, martedì 13 maggio, un momento molto significativo per la propria comunità scolastica: l’inaugurazione della nuova Stanza dei Sensi – Ambiente Snoezelen, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC.



Si tratta di uno spazio multisensoriale progettato per stimolare i sensi attraverso luci, superfici tattili, suoni rilassanti e profumi, in un’atmosfera accogliente e sicura, pensata per offrire esperienze sia calmanti che coinvolgenti. La Stanza dei Sensi, progettata all’interno della scuola secondaria di Primo Grado dell’IC, rappresenta un’opportunità educativa di grande valore per i suoi alunni.



Nel primo pomeriggio di martedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, alunni e famiglie dell’IC potranno vivere un’esperienza sensoriale aperta su base volontaria: le attività saranno organizzate in piccoli gruppi e con sessioni guidate della durata di 15 minuti, in cui sarà possibile vivere un’esperienza immersiva tra luci, suoni e stimoli tattili. Al termine, dalle ore 17:30 alle ore 18:30, ci sarà invece l’ufficiale cerimonia d’inaugurazione, con la partecipazione delle autorità locali e scolastiche, presentando alla comunità e alle istituzioni un progetto che rappresenta una innovativa e inclusiva risorsa per l’intero Istituto. Durante entrambi i momenti della giornata saranno presenti i docenti referenti del progetto, che guideranno i partecipanti e illustreranno l’utilizzo e le potenzialità dello spazio.





Dall’IC spiegano: “L’obiettivo, grazie al Bando Generale 2024 della Fondazione CRC, è stato quello di creare un ambiente dedicato allo sviluppo e alla comprensione delle emozioni, attraverso l’esplorazione sensoriale. Il progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi dell’Universal Design for Learning di Ronald Mace: un approccio che prevede la fruizione degli spazi da parte di tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specifiche, garantendo accessibilità e inclusione. La Stanza dei Sensi ha avuto un notevole impatto anche sul piano sociale, contribuendo alla costruzione dell’identità culturale della comunità scolastica e valorizzando il ruolo attivo di ciascun membro della scuola. Il progetto ha permesso di sensibilizzare alunni, famiglie e insegnanti sulla necessità di creare ambienti educativi accoglienti e inclusivi, che rispondano in modo concreto alle diverse esigenze.



Il progetto “La Stanza dei Sensi” ha contribuito in modo significativo alla creazione di un ambiente scolastico più inclusivo e attento alle diverse necessità degli studenti. Gli insegnanti e gli alunni coinvolti hanno beneficiato di un’esperienza formativa arricchente, che ha portato ad un miglioramento generale dell’atmosfera scolastica e delle competenze individuali. Il progetto ha posto le basi per la creazione di una rete di scuole in grado di supportare efficacemente i discenti con bisogni educativi speciali. Con questo nuovo ambiente, desideriamo ribadire ancora una volta la nostra attenzione verso un’educazione centrata sulla persona, promuovendo inclusione, benessere e innovazione didattica.”