Il console generale di Cine visita gli stabilimenti Inalpi

Si è svolta lunedì 30 settembre, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta (Cuneo), la visita del Console Generale di Cina a Milano – LIU Kan.

Una visita che prosegue il percorso avviato nel mese giugno nel quale i vertici Inalpi hanno preso parte all’evento fieristico Marca Cina, che ha rappresentato un’opportunità di approfondimento della conoscenza di un mercato nel quale l’organizzazione cuneese è presente da tempo anche con una propria sede commerciale. Certamente la partecipazione all’evento fieristico ha segnato per Inalpi un nuovo punto di partenza di nuovi progetti che avranno come focus lo sviluppo della presenza dei prodotti a marchio Latterie Inalpi nel Paese.

In questo contesto si è quindi inserita la visita del Console Generale di Cina a Milano – LIU Kan, che ha potuto visitare, accompagnato dai membri del CDA, le aree di maggior interesse del plant, entrando in contatto con la filosofia Inalpi che sta alla base della filiera corta e controllata e dell’impegno che l’azienda profonde quotidianamente in favore di una sempre attiva ricerca focalizzata all’innovazione di prodotto e di processo.

Un percorso quindi di condivisione e conoscenza bilaterale che porterà Inalpi ad essere presente, nella prima metà di novembre 2024, all’evento fieristico CIIE – China International Import Expo che si svolgerà a Shanghai e che rappresenterà per Inalpi una seconda vetrina (dopo quella del Marca Cina) di presentazione delle referenze che nascono da una filiera del latte che rappresenta un sistema virtuoso e consolidato.

La visita è quindi stata tangibile rappresentazione della filosofia di Inalpi che da sempre è orientata alla creazione di rapporti attraverso i quali costruire un percorso di crescita innovativo nel quale vengano condivisi i valori che guidano l’operato, valori buoni, giusti e sicuri.