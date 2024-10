Nano i-Tech: La Startup Innovativa Saluzzese che Attira l’Interesse di Eviso

eVISO ha sviluppato una piattaforma di Intelligenza Artificiale proprietaria per creare valore nel settore delle materie prime con consegna fisica, iniziando dal mercato dell’energia, fino al gas e al settore agri-tech con le mele. Questa partnership rappresenta un importante riconoscimento del potenziale tecnologico avanzato di Nano i-Tech, confermando la vocazione di eVISO a investire in startup d'eccellenza nell'innovazione.

Fondata nel 2021, Nano i-Tech è una startup con una forte connotazione tecnologica, specializzata nello sviluppo di soluzioni Insurtech e Fintech. Il suo avanzato software AI è in grado di profilare in tempo reale i clienti durante il funnel di acquisto, comprendendone le esigenze e preferenze. Questa tecnologia consente di proporre coperture assicurative mirate e personalizzate, offrendo un servizio di alta qualità e ottimizzando il percorso decisionale del cliente.

Il modello di business e la tecnologia di Nano i-Tech hanno attirato l'interesse di eVISO, che ha scelto di investire nella startup a fine luglio. Questo investimento strategico non solo consentirà a Nano i-Tech di accelerare la ricerca e lo sviluppo, ma sottolinea anche il ruolo di eVISO come player tecnologico che supporta e promuove l'innovazione.

Un'attenzione particolare è stata rivolta al servizio ilmiobrokerassicurativo, una piattaforma plug-in (white label) che permette di integrare alla vendita di prodotti e servizi offerte assicurative specifiche. La piattaforma offre strumenti e API programmabili per consentire alle aziende di personalizzare l'offerta di polizze assicurative scritte direttamente da Nano i-Tech.

Grazie a questa soluzione, Nano i-Tech permette alle aziende di aumentare i ricavi, fidelizzare i clienti al brand e ridurre i costi di acquisizione. Inoltre, offre una gestione assicurativa completamente digitale per i consumatori finali tramite una nuova app mobile recentemente lanciata. Per il futuro, l'azienda sta sviluppando specifici software basati su Intelligenza Artificiale e machine learning per migliorare l'esperienza cliente in aree assicurative spesso trascurate, come la gestione dei sinistri.

La collaborazione con eVISO offre a Nano i-Tech una piattaforma di crescita sia finanziaria che strategica, con accesso a un network globale di rilevanza. Questo passo rafforza la capacità della startup di espandersi e sviluppare soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

Sebastiano Andreis, CEO e Co-Founder di Nano i-Tech, ha commentato: "L'investimento e la collaborazione con eVISO dimostrano che per parlare di Innovazione e Tecnologia non è necessario essere basati in una grande Capitale. Si può creare qualcosa di unico e innovativo anche partendo dalla provincia."

Andreis ha inoltre sottolineato che la collaborazione con eVISO riflette una volontà più ampia di creare un polo legato all'Intelligenza Collettiva, basato sulla cooperazione tra imprese, istituzioni e scuole.

eVISO, impegnata nello sviluppo di tecnologie intelligenti per migliorare l'efficienza energetica, conferma con questo investimento la sua missione di sostenere realtà come Nano i-Tech, che stanno plasmando il futuro dell'innovazione tecnologica. La sinergia tra queste due aziende, entrambe con sede a Saluzzo, promette di portare soluzioni avanzate e di grande impatto al mercato.

Nano i-Tech è determinata a sfruttare al massimo questa collaborazione per consolidare la propria posizione di leader nell'innovazione tecnologica nel settore assicurativo, contribuendo allo sviluppo del territorio saluzzese e oltre.