Tra sport e solidarietà il 13 ottobre torna la Strafossan [VIDEO]

A Fossano le manifestazioni animano l'autunno e dopo Coloratissimo Autunno arriva la Strafossan, la corsa benefica che unisce sport, solidarietà e intrattenimento sotto lo stesso cappello.







Giunta alla 39esima edizione terrà impegnati i fossanesi e simpatizzanti dal 10 al 13 ottobre, garantendo l’opportunità di svolgere il percorso nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.



Per il 21esimo anno consecutivo ospiterà anche l'agonismo. E’ confermata la Strafossan Agonistica grazie all’Atletica ’75, domenica 13 ottobre al mattino presso il Villaggio Sportivo. Vi sono 3 opportunità di partecipazione: gara competitiva, gara non competitiva e la camminata aperta al fitwalking. Tutte avranno una lunghezza di 9,5km, con partenze scaglionate dalle 9.30 alle 9.45. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24 del 10 ottobre e si potranno effettuare online od all’indirizzo mail atleticafossano@gmail.com; possono partecipare i tesserati FIDAL, EPS e i possessori della Run Card.



La Strafossan rappresenta da 39 anni per la città un momento di raccolta fondi destinato al sostegno di servizi utili alla comunità. Questa edizione è al sostegno di alcune realtà del territorio che si occupano di musica, disabilità e giovani.

I fondi raccolti saranno distribuiti alle scuole ed associazioni cittadine, in segno di gratitudine per il servizio da loro fornito fondamentale per formare i cittadini del domani. I contributi maggiori quest’anno saranno assegnati: al Musa – Museo Geologico Federico Sacco che promuove la conoscenza del territorio e di un grande personaggio fossanese, al Centro Diurno il Mosaico per l’ampliamento e realizzazione spazio multisensoriale che permetterà di potenziare il servizio a favore degli ospiti, in particolare coloro che soffrono del disturbo dello spettro autistico e gravi compromissioni sensoriali, e di aprire al territorio questa preziosa risorsa, alla Soms per la realizzazione di corsi di attività cognitiva rivolti agli anziani volti all’autonomia, la risocializzare, rallentando il deperimento cognito ed a Cascina Pensolato per l’organizzazione viaggi di istruzione presso la cascina che coinvolgano le scuole dell’infanzia, in accostamento al lavoro di ragazzi disabili e persone con fragilità sociale ed emarginate . La scelta riguardante il sostegno al Mu-Sa è legata al servizio che il museo svolge sulla comunità cittadina, diventando un luogo di socialità, cultura, interazione, conoscenza e crescita. Non solo con momenti all’interno dei locali stessi, ma anche con proposte di percorsi e giornate dedicate da realizzarsi sul territorio comunale alla scoperta della geologia locale. Il Museo regalerà una vista alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Fossano, Genola e Cervere ed a tutte le altre classi che ne faranno richiesta.

Tra le novità di quest'anno è l'aggiunta di 2 Km al percorso tradizionale, che si allungherà fino alla manifestazione Coloratissimo Autunno dove sarà allestita la Mostra dei pannelli decorati dalle scuole e un bellissimo dono omaggio. Inoltre, la nuovissima collaborazione con il Villaggio Vispo e il Birrificio Trunasse, allieterà l'attesa con dolci preparazioni dalle ottime colazioni a generosi aperitivi. Confermate le collaborazioni con Cooperativa Tesori Bio, Coldiretti con la presenza della famiglia Bodrero e l’Associazione La Favola di Marco 1q41.12. La partenza è prevista domenica 13 ottobre alle 10.45, dal Villaggio Sportivo, insieme alla Strafossan Dog. A seguire ci sarà il Pasta Party organizzato in collaborazione con la ProLoco Fossano per continuare in maniera conviviale una giornata di festa.

Infine è stata introdotta anche la possibilità del “pettorale sospeso”. Si potrà acquistare un pettorale e lasciarlo in dono ai bambini che volessero partecipare alla camminata, provvederemo noi a consegnarlo. Un gesto di inclusione e generosità.



La prevendita dei pettorali (5 euro) è in corso presso la Casetta in Piazza Manfredi in collaborazione con le scuole ed associazioni cittadine che hanno aderito all’iniziativa. In dono con ogni acquisto una fascia multiuso, fino ad esaurimento scorte. All’atto della distribuzione, presso la Casetta, l’acquirente comunicherà la scuola a cui vorrà devolvere il contributo. Il contributo potrà esser versato anche tramite Satispay.