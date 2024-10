Helix invita lo staff medico del Cuneo Volley e brinda alla nuova stagione

Prosegue il supporto da parte del Centro medico sportivo Helix al Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo.

Per brindare al rinnovo della partnership, il Dottor Corrado Biolè ha invitato, presso il centro medico di Borgo S.Dalmazzo, lo Staff Medico del Cuneo Volley.

Il Dottor Corrado Biolè, Responsabile medico del Club cuneese e direttore del Centro Helix, continuerà ad effettuare le visite sportive degli atleti del Cuneo Volley.

Il Dottor Matteo Parola è stato riconfermato nel ruolo di Medico Sociale e il Dottor Gabriele Pisanu in quello di Ortopedico di riferimento.

FisioOne di Gianlorenzo ed Alberto Santoro proseguirà ad essere lo Studio fisioterapico di appoggio per le terapie di riabilitazione degli atleti e supporto per i fisioterapisti sul campo, quali Nicolò Repetto e new entry Andrea Pace.

Per quest’ultimo una menzione particolare, dovuta alla passione e alla voglia di crescere professionalmente e personalmente con un’esperienza a migliaia di km da casa. Andrea, infatti, ha risposto ad un annuncio LinkedIn messo dal Club cuneese per la posizione di fisioterapista durante allenamenti settimanali al palazzetto e trasferte durante la stagione, quindi un impegno parziale; piccolo particolare, per lui hai significato trasferirsi in modo stabile da Messina a Cuneo. Questa esperienza Andrea l’ha presa da subito con grande entusiasmo, a più tratti contagiosa, che ha spinto i fratelli Santoro a voler dare un’ulteriore opportunità colmando il part-time presso il loro studio.

A completare lo staff medico, la Consulente nutrizionale sportiva Vanessa Pigino, a disposizione del team nel trovare il percorso alimentare migliore per arrivare pronti e performanti agli allenamenti e alle gare, con i giusti apporti nutrizionali a sostegno.

Circa il rinnovo della partnership, il Dottor Corrado Biolè Direttore del centro medico sportivo Helix: «Il sostegno al Cuneo Volley è per il Centro Helix un piacevole impegno verso una realtà sportiva importante che opera sul territorio con un progetto in cui crediamo molto. Personalmente sono molto contento di proseguire nel ruolo di “Responsabile medico” del Club biancoblù e avere al mio fianco molti professionisti».