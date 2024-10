Manta, al Centro per la Frutticoltura il convegno su nuove tecnologie e strategie future

Fondazione Agrion e Edagricole terranno venerdì 11 ottobre un evento sull’importante tema della frutticoltura piemontese e del suo futuro presso il centro sperimentale per la frutticoltura di Fondazione Agrion (via Falicetto n.24 – 12030 Manta).



L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sull’attuale situazione del settore frutticolo regionale, in collaborazione con l’Assessore all’Agricoltura regionale Paolo Bongioanni e con tutti gli attori pubblici e privati presenti. L’intenzione è infatti creare un momento di confronto per evidenziare le principali criticità del comparto, quali costi di produzione elevati, mancanza di manodopera specializzata, cambiamenti climatici e problematiche fitosanitarie che minacciano lo sviluppo dell’intera filiera.



L’intento è inoltre quello di definire strategie future utili a individuare soluzioni concrete, per sostenere e rilanciare il comparto, evidenziando le priorità d'intervento e le azioni da intraprendere in sinergia con istituzioni pubbliche e private e con il coinvolgimento degli operatori economici.



Attori indispensabili del confronto saranno le Organizzazioni dei Produttori e le Organizzazioni agricole, con cui si analizzeranno problematiche e, soprattutto, strategie d’intervento che saranno sottoposte alle istituzioni tramite la consegna della Carta della Frutticoltura ai rappresentanti presenti.



“Mentre la stagione produttiva volge al termine” dichiara il Presidente di Agrion, Giacomo Ballari “questo appuntamento rappresenta un momento di analisi e di proposta da parte di tutta la filiera per lo sviluppo di una strategia utile a restituire slancio e competitività a un settore importante come quello della frutticoltura piemontese”.



La carta della Frutticoltura

La Carta nasce con l’obiettivo di evidenziare le principali criticità che minacciano lo sviluppo dell’intera filiera frutticola, e intende fungere da strumento di dialogo tra istituzioni, produttori e professionisti del settore. Alcune tra le principali criticità di settore esposte nel documento:

cambiamento climatico e disponibilità idrica;

limitazione nell’uso di agrofarmaci a causa della riduzione delle sostanze attive;

insufficiente costanza produttiva e incertezza dei prezzi;

aumento dei costi di produzione;

carenza di manodopera;

eccessivo carico burocratico per le aziende e per i magazzini di lavorazione.



La Carta, condivisa con tutti i rappresentanti delle filiere, verrà consegnata alle istituzioni presenti e conterrà le proposte per sostenere e rilanciare il comparto frutticolo, garantendo così un futuro più sostenibile e competitivo.



Dimostrazioni in campo: tecnologia e innovazione

A conferire un valore aggiunto all’evento, nel pomeriggio, saranno le dimostrazioni in campo, che evidenzieranno come l'innovazione tecnologica possa dare un contributo determinante per migliorare il settore agricolo. Durante il tour, i partecipanti avranno l'opportunità di osservare direttamente tecnologie all'avanguardia, tra cui:

Droni per il monitoraggio delle colture

Sensori che misurano quotidianamente il fabbisogno idrico delle piante e la crescita dei frutti. Di particolare interesse sarà l'utilizzo di un quad equipaggiato con sensori per rilevare lo stato di salute delle piante. Inoltre l’impiego di DSS, o Sistemi di Supporto alle Decisioni, per prevedere lo sviluppo di malattie e insetti

Macchine per la distribuzione a rateo variabile dei trattamenti, robot a guida autonoma capaci di gestire in modo automatico operazioni come il taglio dell’erba. In correlazione a ciò, ci si concentrerà sulle forme di allevamento in parete a doppio o multi asse, che meglio si adattano all’impiego di macchine e robot

Sistemi di copertura multifunzionale in grado di difendere le produzioni da eventi atmosferici o fitofagi, come la Cimice asiatica e la Drosophila suzukii, e limitare gli stress termici estivi

Agrivoltaico per la produzione differenziata del reddito aziendale (energia elettrica) e per la difesa e la protezione delle colture



Tecnologie che dunque, se sfruttate nel migliore dei modi, rappresenteranno un cambiamento radicale e un nuovo passo verso un’agricoltura smart, più sostenibile e precisa.