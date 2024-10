A Roddino approvato un nuovo bando per "salvare" la bottega del paese

"Chiusa una porta si apre un portone": la filosofia popolare spiega bene l'approccio con cui l'Amministrazione comunale di Roddino sta cercando di gestire la chiusura della bottega comunale, che era stata riaperta nel maggio 2023 con tanta energia e prospettive di crescita.

Ora è già tempo di trovare un nuovo gestore, come spiega il sindaco Marco Andriano con parole molto nette: "Credo fortemente in questo progetto, e ancora oggi continuo a pensarla allo stesso modo: quella bottega, situata nel cuore di Roddino, rappresenta un'enorme opportunità, sia sociale che commerciale. In questi giorni, però, non posso certo dire di essere altrettanto contento e soddisfatto per la sua chiusura, e non nego che per me rappresenta anche un piccolo fallimento personale. Tuttavia, non ci arrendiamo. Martedì scorso abbiamo votato, dopo un'ampia discussione e qualche modifica, il nuovo bando che dovrebbe portare a un nuovo gestore della bottega. Spero con tutto il cuore che ci sia una forte partecipazione. Mi auguro davvero che la chiusura della bottega duri poco, perché Roddino merita uno spazio di incontro e servizio".

I ragionamenti del primo cittadino, però, si allargano: "Purtroppo, attività come questa meriterebbero un sostegno maggiore. Non dico che gli strumenti non esistano, ma Roddino si trova sempre in quell'eterna posizione di "terra di mezzo" – una posizione scomoda che ci fa mancare occasioni preziose. Basterebbero pochi metri più giù per cogliere opportunità diverse o 10 metri più in su, per poter partecipare a bandi come "Botteghe dei Servizi", che avrebbero potuto portare enormi vantaggi sia per il locale che per chi lo gestisce. Ma Roddino non risulta classificato come un paese a rischio desertificazione commerciale, e così siamo esclusi da opportunità che farebbero la differenza".