Nuovo servizio telematico per il rilascio del porto d'arma: avviso al cittadino tramite e-mail

La Questura di Cuneo rende noto che, al fine di offrire un miglior servizio al cittadino, ha recentemente istituito un servizio di comunicazione telematica, tramite e-mail, che consentirà agli interessati di ricevere, sull’indirizzo di posta elettronica, l’avvenuta emissione del titolo richiesto. Pertanto sarà utile indicare all’atto della presentazione della pratiche l’indirizzo e-mail su cui far pervenire la citata comunicazione.

Si ricorda, altresì, che le domande per ottenere il titolo di polizia in argomento, devono essere complete di tutti i documenti necessari, così come meglio specificati sul sito Questura di Cuneo- Ufficio Porto d’armi, pena la mancata accettazione delle stesse.

Si rappresenta, infine, che Personale della Polizia di Stato, appartenente all’Ufficio Licenze della Divisone PASI della Questura, dall’inizio dell’anno 2024 ad oggi, ha rilasciato oltre. 3000 titoli di Polizia dopo una minuziosa istruttoria, al fine di accertare, in capo ai richiedenti, i requisiti necessari previsti dalle vigenti normative.