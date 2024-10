Mango si prepara per la 13ª edizione di "Mango in arte e Natura"

Domenica 13 ottobre è in programma la terza edizione dell’evento “Mango in Arte e Natura” insieme al Premio “Una vita per l’arte”.

Dalle ore 16.30 negli spazi della Pinacoteca delle Langhe nel rinnovato castello di Mango, l’arte e la natura saranno celebrate in una cornice storica e suggestiva e sarà consegnato il Premio all’artista e scenografo Carlo Giuliano, già direttore dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e direttore tecnico degli allestimenti scenici al Teatro Stabile di Torino: a lui il riconoscimento “Una vita per l’arte 2024”, con l’intervento della dott.ssa Cinzia Tesio.

E’ ovviamente anche una occasione per visitare le sale espositive al secondo piano del castello e ammirare le opere che sono davvero tante: lavori che raccontano anche la vita degli artisti in una ambientazione molto luminosa che attraverso le finestre offre magnifici panorami sulle colline e sul paese, l’altra forma d’arte creata dall’uomo.

Al termine della giornata, organizzata dalla Associazione Manganum ODV insieme al Comune, è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Info: tel. 335.6287477.