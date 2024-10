A Monesiglio i funerali di Giuseppe Riolfo, ex titolare del market di via Roma

Si svolgeranno domani, sabato 5 ottobre, alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Monesiglio, i funerali di Giuseppe Riolfo, 75 anni, figura conosciuta nel centro della Valle Bormida per essere stato a lungo il titolare dell’Ok Market presente in via Roma.

L’uomo si è spento ieri, giovedì 3 ottobre, presso l’ospedale "Montis Regalis" di Mondovì. Ad assisterlo e a dare ora l’annuncio della sua scomparsa la moglie Mariuccia, i figli Tiziana con Luca, Flavio con Laura e Andrea con Elide, i nipoti Carola e Filippo, insieme a cognati, cugini, consuoceri e nipoti.

Prima delle esequie Giuseppe Riolfo verrà ricordato col rosario di preghiera in programma per questa sera, venerdì 4, alle ore 20 nella stessa parrocchiale.

Dopo l’ultimo saluto la sua salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Monesiglio.