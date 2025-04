Nuovo ascensore per la scuola di Pagno: un passo avanti per l’accessibilità

Grazie al contributo di 20mila euro, di cui 10 mila finanziati dalle Fondazioni CrCuneo e altrettanti 10 mila dalla Fondazione CrSaluzzo, insieme ai fondi propri comunali, è stato installato un ascensore nell’edificio che ospita la scuola primaria e dell’infanzia di Pagno.

L’ascensore, messo in funzione in questi giorni, è stato collocato nel vano predisposto sin dalla costruzione dell’edificio, migliorando così a tutti l’accessibilità della struttura.

“I lavori – spiega il sindaco Nico Giusiano - sono stati realizzati nei periodi di sospensione scolastica, durante le vacanze di Carnevale, in accordo con la Direzione didattica, per non interferire con le attività degli alunni. L’intervento è stato eseguito dalla Ditta Euroelevator S.r.l. di Torino, con il supporto tecnico della Ditta I.E.B. di Borgogno Andrea di Paesana”.

Il plesso scolastico di Pagno, inaugurato il 12 settembre 2022, comprende la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, ed è strutturato su due piani: al piano terra si trovano la scuola dell’infanzia e la mensa, mentre al primo piano sono collocate la scuola primaria, la palestra, la biblioteca e i laboratori.

Attualmente la struttura ospita 35 alunni, in pluriclassi, di cui 21 alla primaria: 3 in prima, 6 in seconda, 5 in terza, 4 in quarta e 3 in quinta.

Grazie all’intervento di un insegnante regionale, è possibile sdoppiare le classi per diverse attività didattiche.

La scuola dell’infanzia, invece, accoglie 14 bambini.

L’istituto offre un servizio di tempo pieno di 40 ore settimanali, con mensa interna, garantendo un ambiente educativo completo e funzionale.

“L’installazione dell’ascensore – afferma il sindaco Giusiano rappresenta un importante miglioramento in termini di accessibilità e inclusione, assicurando a tutti gli studenti e al personale scolastico la possibilità di muoversi agevolmente all’interno dell’edificio senza barriere architettoniche”