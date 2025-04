A Boves una serie di appuntamenti e attività dedicati al benessere

Saranno ben 7 gli imperdibili appuntamenti, tra attività di benessere e condivisione, per festeggiare i 10 anni a Boves della Comunità "Ischiator e Corborant" dell'A.S.L CN1.

A dare il via alla kermesse, dal suggestivo titolo “Assaggi di benessere – quando le connessioni diventano cura e protezione per la salute”, ci sarà l’appuntamento del sabato 10 aprile all’auditorium Borelli di Boves. In quest’occasione verrà presentata l’iniziativa portata acanti dalle educatrici del centro con la collaborazione del Comune di Boves. Durante l’evento “10 anni insieme: benessere in festa” che inizierà alle ore 17.30 si potranno ascoltare la musica di Luca Pellegrino e prendere nota dei vari appuntamenti proposti dalla rassegna.

Il secondo appuntamento “Riflessi di bellezza: stile cura e benessere” si terra giovedì 8 maggio, dalle 16 alle 19, presso la Biblioteca civica del Ricetto. L’evento, su prenotazione, prevede un laboratorio di trucco, smalto, piega, acconciatura e truccabimbi, in collaborazione con la Scuola Diva.

Martedì 10 giugno, sempre presso la Biblioteca civica del Ricetto, dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alla 17.30, si terrà il laboratorio “L’arte di esprimersi: creatività e benessere” in collaborazione con la Scuola Edile (su prenotazione). Durate il laboratorio i partecipanti realizzeranno i segnaposto che coloreranno i tavoli della Cena del Ricetto di Boves in programma per lunedì 25 agosto.

Giovedì 3 luglio si terrà la serata “Cinema in cortile: benessere in pellicola”. Una serata dedicata al cinema all’aperto presso l’area verde della Casa della Salute di Boves a partire dalle ore 21,30. Evento su prenotazione.

Giovedì 7 agosto, a partire dalle ore 16.45, presso l’accogliente chiostro delle Clarisse, si terrà il laboratorio “Ascolta il tuo corpo: benessere in azione”, un laboratorio guidato di movimento a corpo libero.

Mercoledì 10 settembre si terrà la passeggiata “Passo dopo passo: benessere in movimento”, una camminata con percorso guidato dalla Casa della Salute a Cascina Marquet con partenza alle ore 16.30 (su prenotazione).

Per concludere in bellezza la kermesse, venerdì 10 ottobre a partire dalle ore 20.30 presso l’auditorium Borelli si terrà lo spettacolo della Compagnia degli Episodi per “Concludere per ripartire: nuovi orizzonti di benessere”.

Tutti gli eventi sono gratuiti, per info e prenotazioni: assaggidibenessere@gmail.com