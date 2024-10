La storia del Fossanese raccontata dalle monete, ora in mostra alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano [VIDEO]

La storia del territorio Fossanese e Cuneese passa attraverso il racconto offerto dalle monete storiche collezionate dal presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Gianfranco Mondino.



Mondino a maggio di quest'anno in accordo con la sua famiglia ha donato ben 121 pezzi, una parte di questa sua rara e preziosa collezione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.



“E' proprio in questa settimana nell'ambito della manifestazione “E' Cultura” che abbiamo voluto presentare la mostra - spiega Giancarlo Fruttero, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano - resa possibile grazie all'importante e generosa donazione del presidente Mondino, che ci permette anche di aprire le nostre porte ai giovani per visitare il nostro splendido Palazzo del Comandante di via Roma”.

GUARDA IL VIDEO:

Una collezione che nasce dalla passione per la numismatica del presidente Mondino scaturita in Cassa di Risparmio di Fossano. Ogni collezione ha il suo filo conduttore e in questo caso si trova nel documentare le monete che nel tempo hanno potenzialmente circolato nel territorio Fossanese integrando con lo studio della storia fin dalle origini.Inizia così il racconto delle origini fossanesi dalle monete preceltiche e celtiche padane, romane con l'aureo e il denaro di Giulio Cesare fino alle più recenti.