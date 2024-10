A Caraglio arriva l'appuntamento con il "Brunch artistico"

, a Caraglio è in programma il primo evento, un “Brunch artistico” in occasione della ventesima giornata del contemporaneo organizzata dall’Amaci (Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani). L’incontro avrà come riferimento la figura di Frida Kahlo, presentata dal curatore della rassegna Domenico Olivero: la presentazione dell’artista si terrà al ristorante “Il Portichetto” di Caraglio durante il brunch.



Prima dell’esperienza sensoriale, artistica e gastronomica, il ritrovo per i partecipanti è alle ore 10 davanti al Filatoio, per una passeggiata ecologica verso il centro cittadino, in collaborazione con le associazioni Calzaap! che da anni propone a Cuneo l’appuntamento denominato “Pijansachet” e l’associazione Plastic Free.



Ingresso gratuito agli incontri, pasti a pagamento su prenotazione entro la settimana precedente, contattando l’Ecomuseo Terra del Castelmagno: +39 329 4286890 o expa.terradelcastelmagno@gmail.com



Le iniziative in programma nella prima rassegna “Spunti d’arte” si svolgono in Valle Grana (CN), sul territorio amministrativo dell’Unione Montana Valle Grana e dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno. Nello specifico i Comuni in cui si terranno gli incontri sono, in ordine cronologico: Caraglio, Monterosso Grana, Valgrana, Montemale.