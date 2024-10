Inaugurato il nuovo dehor del circolo U.S. Acli di Termine di Villafalletto

Mercoledì 25 settembre, nella frazione Termine di Villafalletto, si è svolta alle ore 20 l'inaugurazione del nuovo dehor del circolo “U.S. Acli Beppe Mattio”.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente delle Acli provinciali di Cuneo, Elio Lingua, la referente Punto informativo antidiscriminazione Luisa Brignone, il sindaco di Villafalletto, Giuseppe Sarcinelli e il presidente del circolo Guido Monge, insieme ad altri membri del direttivo e al gruppo di persone che hanno contribuito al miglioramento della struttura.

Nel suo intervento, il presidente Lingua ha sottolineato l'importanza della rete capillare dei circoli ACLI, in particolare nei piccoli comuni e nelle frazioni, consegnando simbolicamente la bandiera dell'associazione al presidente Monge e al direttivo.

Il presidente Monge ha ringraziato l'amministrazione comunale per il supporto, lo staff del circolo per l'ottimo lavoro svolto e tutti i partecipanti per l'impegno profuso.

Il sindaco Sarcinelli ha poi ribadito l'attenzione dell'amministrazione comunale verso le frazioni, sottolineando il ruolo fondamentale di strutture come questa, che fungono da centri di aggregazione sociale e sportiva, mantenendo vivi i piccoli paesi e le comunità locali.