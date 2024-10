Bra: Campionati Italiani a squadre di tennis in carrozzina, ai quarti le favorite

In due casi su sei è stato necessario ricorrere al doppio. Negli altri, invece, gli incontri del primo turno dei Campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina in corso a Bra sono stati indirizzati già dopo i singolari.

Nella parte alta del tabellone si è decisa alla terza partita la sfida tra la squadra B di Sfide Moncalieri e il Ct Novoli di Brindisi. I pugliesi hanno raccolto il primo punto grazie al successo rotondo di Roberto Sodero su Fabio Zuccalà, mentre Stefania Galletti ha superato Andrea Erario con il punteggio di 6-2 6-3. Risolutivo il doppio, con il duo piemontese formato da Salamone e Galletti che si è arreso alla coppia Sodero/Erario, capace di regalare a Novoli la possibilità di affrontare nei quarti la formazione testa di serie numero 1, il Tc Terranova di Olbia.

Due vittorie piuttosto nette nei singolari hanno sancito il passaggio del turno da parte dell’Asd Canottieri Baldesio di Cremona, con Dario Zavattoni e Alberto Moja vittoriosi dopo aver lasciato solo tre game in quattro set, rispettivamente contro Gabriele Maria Risso e Lorenzo Politanò, portacolori del circolo ospitante, il Match Ball Bra. Stesso andamento per il doppio, con i medesimi giocatori impegnati e un altro successo dei cremonesi.

Venerdì l’Asd Baldesio affronterà il Country club Racket World di Bologna, che negli ottavi ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di scucirsi dal petto lo scudetto ottenuto l’anno scorso a Bassano del Grappa. La sfida con il Montesport Baccaiano di Firenze è terminata con un netto 3-0 in favore degli emiliani, in virtù dei successi di Luca Spano su Lorenzo Bonavita e di Marco Amadori su Luca Meini. Gli stessi quattro giocatori si sono affrontati in doppio, dando vita a una partita equilibrata, chiusa per 6-4 7-5 sempre a favore di Bologna. Ed è sempre un 3-0 il punteggio che ha determinato il passaggio del turno da parte dell’Asd Giotto di Arezzo ai danni dello Special Bergamo Sport. I successi portano la firma di Lorenzo Deglinnocenti e Andrea Morandi, vittoriosi in singolare rispettivamente su Vanessa Ricci e Paolo Cancelli, e poi in doppio sulla coppia composta da Vanessa Ricci e Silvia Morotti.Il quadro dei quarti è completato dalla qualificazione di altre due formazioni piemontesi.

I portacolori di Sport di Più Torino hanno avuto la meglio sul Tennis Training Foligno, grazie a Massimiliano Pilan (che ha concesso un solo game ad Anselmo Ugolini) e a Claudio Santoro, vittorioso su Gianni Renna. Il doppio ha poi confermato la supremazia dei torinesi. L’ultimo confronto disputato sui campi in Greenset braidesi ha visto la squadra di Sfide A Moncalieri avere ragione dello Sporting Club Sassuolo al doppio di spareggio. Dopo due singolari mai in discussione, con il punto torinese portato da Daniel Danila (su Wainer Righi) e quello emiliano ottenuto grazie ad Angjelin Shpijati (su Michele Giuliani), è toccato al duo Danila/Miele farsi carico di portare a casa il match decisivo contro Righi e Tontodonati.

Lorenzo Politanò, giocatore di casa e il più giovane tra gli atleti presenti alla manifestazione, ha commentato così il suo esordio nei Campionati italiani: “Soprattutto all’inizio mi sono sentito un po’ sotto pressione, ero emozionato per il tifo dagli spalti, ma penso di aver giocato un match tutto sommato buono, anche se il risultato non è stato quello che avrei voluto. Mi sono divertito e ho messo in pratica gli insegnamenti dell’ultimo periodo: lo considero una tappa nel mio percorso di crescita”.



Oggi (venerdì), con inizio alle ore 9 (sempre con ingresso gratuito), sono in programma i quarti di finale: Tennis Club Terranova contro Novoli, Asd Baldesio contro Country Club Racket World, Asd Giotto contro Asd Sport di Più, Sfide A contro Cus Torino.

Le squadre sconfitte al primo turno saranno impegnate invece in un tabellone di consolazione.

TUTTI I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

Country Club Racket World (BO) b. Montesport Baccaiano (FI) 3-0

Luca Spano (CC) b. Lorenzo Bonavita (M) 6-0 6-0, Marco Amadori (CC) b. Luca Meini (M) 6-2 6-1, Spano/Amadori (CC) b. Bonavita/Meini (M) 6-4 7-5.

Tennis Giotto (AR) b. Special Bergamo Sport (BG) 3-0

Lorenzo Deglinnocenti (G) b. Vanessa Ricci (B) 6-0 6-1, Andrea Morandi (G) b. Paolo Cancelli (B) 6-3 6-4, Deglinnocenti/Morandi (G) b. Ricci/Morotti (B) 6-1 6-2.

Sfide Moncalieri Squadra A (TO) b. Sporting Club Sassuolo (MO) 2-1

Daniel Danila (M) b. Wainer Righi (S) 6-0 6-0, Angjelin Shpijati (S) b. Michele Giuliani (M) 6-1 6-0, Danila/Miele (M) b. Righi/Tontodonati (S) 6-1 6-2.

Ct Novoli (BR) b. Sfide Moncalieri Squadra B (TO) 2-1

Roberto Sodero (N) b. Fabio Zuccalà (M) 6-0 6-2, Stefania Galletti (M) b. Andrea Erario (N) 6-2 6-3, Sodero/Erario (N) b. Salamone/Galletti (M) 6-4 6-2.

Sport di Più Torino b. Tennis Training Foligno (PG) 3-0

Massimiliano Pilan (T) b. Anselmo Ugolini (F) 6-1 6-0, Claudio Santoro (T) b. Gianni Renna (F) 6-0 6-1, Pilan/Santoro (T) b. Ugolini/Renna 6-0 6-0.

Canottieri Baldesio Cremona (CR) b. Tennis Club Match Ball Bra (CN) 3-0

Dario Zavattoni (C) b. Gabriele Maria Risso 6-0 6-0, Alberto Moja (C) b. Lorenzo Politanò (B) 6-2 6-1, Zavattoni/Moja (C) b. Risso/Politanò (B) 6-2 6-1.