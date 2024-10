Volley B1. Presentata in Comune la Libellula Bra e il progetto "Libellula Arena"

Manca sempre meno all’inizio dei campionati e la B1 di Libellula Volley ha vissuto un momento molto importante, presentandosi ufficialmente al Comune di Bra. Dopo oltre un mese di preparazione e le prime uscite stagionali, mercoledì 2 ottobre le atlete si sono recate in Comune per la presentazione ufficiale che segna simbolicamente l'inizio della nuova stagione.

Alla presentazione, tenutasi nella suggestiva Sala Resistenza, hanno partecipato diverse figure chiave della società e della dirigenza. Tra loro il presidente Marco Bogetti, il presidente del consorzio Umberto Cammardella e il presidente del VGT Fossano, Riccardo Bertola. Sul fronte delle istituzioni, il sindaco Gianni Fogliato ha accolto con calore la squadra, insieme al vicesindaco Biagio Conterno, all'assessore allo sport Francesco Matera e all'assessore all’Edilizia Luciano Messa, oltre che da Ettore Sanino, consigliere comunale che dedica grande attenzione allo sport.

Tra le Libellule assenti per motivi lavorativi Francesca Passante e il capitano Nicoletta Rivetti, sostituita nel ruolo di rappresentanza dal vicecapitano Olimpia Cicogna, che ha presentato le compagne nel corso dell’evento. Era presente anche tutto lo staff tecnico, con il primo allenatore Mauro Barisciani, il viceallenatore Daniele Pretto, il vice allenatore Giuseppe Di Salvo, il dirigente Eugenio Olivero e lo scoutman Leonardo Calò.

È stato Umberto Cammardella ad aprire la serata, ribadendo il ruolo centrale della società all'interno del panorama sportivo locale: "Siamo la terza potenza provinciale e la nostra squadra di B1 è il nostro biglietto da visita". Ha poi parlato del grande lavoro fatto dalla dirigenza per confermare lo staff tecnico dello scorso anno, formato non solo da allenatori, ma anche dai preparatori atletici dell’Olimpo Fitness, dai fisioterapisti del Centro Medico Santa Chiara e dal medico sociale Paolo Borla, sottolineando l’importanza di un team di supporto di qualità.

Nuovo progetto per la Libellula Arena: Plastic Free e alimentazione sana

Subito dopo il presidente ha colto l’occasione per illustrare un'importante novità che riguarderà la Libellula Arena, la casa della squadra. A partire da questa stagione, l’Arena diventerà completamente plastic-free: verranno distribuite borracce a tutte le atlete e installate fontanelle per l’acqua, eliminando così l’uso della plastica monouso.

Ma l'attenzione al benessere non si ferma qui. Il progetto mira anche a promuovere uno stile di vita sano e consapevole, con la scelta di offrire esclusivamente cibo con pochi zuccheri e di qualità. Una scelta etica molto forte che si propone di prendersi cura non solo delle atlete, ma anche del benessere di chiunque frequenti l’Arena, dagli accompagnatori ai bambini.

In anteprima, è stato mostrato il manifesto del progetto e il nuovo logo della Libellula Arena, simbolo di un impegno che guarda sia alla sostenibilità ambientale che alla salute delle persone.

Gli interventi

Dopo il presidente la parola è passata al sindaco Gianni Fogliato che ha sottolineato come la Sala Resistenza sia un luogo simbolico, collegato ai valori di impegno e dedizione che lo sport incarna: "Lo sport non è solo competizione, ma un veicolo per trasmettere messaggi importanti. Lavorare insieme, faticare, impegnarsi: sono questi i valori che lo sport rappresenta". Ha poi espresso l’augurio di una stagione di successi, ribadendo il supporto della città alla squadra.

È poi intervenuto il primo allenatore Mauro Barisciani, che ha evidenziato i progressi fatti da inizio stagione: "Abbiamo un gruppo che, nonostante sia nuovo, sembra conoscersi da tempo. Le ragazze si stanno impegnando e questo è il segreto per arrivare preparati alla stagione". Ha elogiato l’atteggiamento della squadra, che ha trascorso molto tempo insieme, non solo per allenarsi, ma per costruire un legame forte e coeso, elemento fondamentale per ottenere risultati sul campo.

A Olimpia Cicogna, vicecapitano della squadra, è poi spettato il compito di presentare le sue compagne, un gruppo quasi del tutto rinnovato, con solo quattro atlete confermate dalla scorsa stagione affiancate da nuove leve provenienti dal settore giovanile. "Siamo una squadra giovane e nuova, ma stiamo lavorando duramente per creare l’amalgama giusta. Il gruppo potrebbe diventare il nostro vero valore aggiunto", ha dichiarato Olimpia e ha poi ha introdotto una ad una le compagne di squadra.

Ecco la formazione che affronterà il prossimo campionato di B1:

Centrali: Nicoletta Rivetti (capitano), Francesca Passante, Gemma Molino;

Bande e Opposti: Olimpia Cicogna, Alessia Damato, Carola Ollino, Sonia Prekducaj, Serena La Rosa;

Liberi: Michelle Gueli, Aurora Galizia;

Alzatrici: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio.

Francesco Matera, assessore allo sport, ha sottolineato il ruolo cruciale della prima squadra come esempio per le giovani atlete: "Voi siete il punto di riferimento per le ragazze più piccole, quelle che iniziano a giocare e vi guardano con ammirazione. Dovete continuare a dare il buon esempio, perché la vostra compattezza e coesione in campo rappresentano un valore per l’intera città". L’assessore ha anche elogiato il Summer Camp, che ha contribuito a trasmettere i valori dello sport.

Anche Ettore Sanino, consigliere comunale, ha voluto esprimere il suo supporto, ricordando l'importanza del lavoro settimanale che porta ai risultati: "Lo sport non è solo competizione, ma anche collaborazione e interazione. Faccio un grosso in bocca al lupo alla squadra per questa nuova stagione".

Biagio Conterno, il vicesindaco, ha invece posto l'accento sull'importanza della dimensione emotiva e personale dello sport: "Lo sport è una componente fondamentale nella formazione di una persona, perché insegna a divertirsi, a mettersi alla prova e a vincere le sfide, non solo come atleti, ma anche come esseri umani. Siete un esempio di cittadinanza attiva e un punto di riferimento". Ha concluso augurando che il divertimento e la passione non vengano mai meno durante la stagione, ricordando l’importanza di creare legami e valori duraturi.

Infine, è tornato a prendere la parola Umberto Cammardella, che ha ribadito il motivo per cui la società investe nello sport: "Siamo qui per le ragazze, per far crescere non solo atlete, ma persone che condividano i valori della Costituzione e della comunità. La pallavolo è uno sport collettivo che insegna a competere lealmente, con impegno e rispetto degli altri. Non esiste il campione che vince da solo, il gioco di squadra è ciò che fa la differenza". Ha poi accennato alla volontà di coinvolgere i Comuni per portare avanti l’approccio culturale della Libellula Volley, con l'idea di mettere lo scudetto del Comune sulle divise da gioco, come simbolo di appartenenza alla comunità.

L'incontro si è concluso con un clima di entusiasmo e fiducia per la nuova stagione, con l'obiettivo di consolidare non solo risultati sportivi, ma anche di continuare a promuovere i valori che fanno della squadra un punto di riferimento per la città e per le giovani generazioni.

Appuntamento quindi alla prima giornata di campionato, sabato 12 ottobre alla Libellula Arena quando le Libellule sfideranno le ragazze della Pallavolo Don Colleoni di Bergamo. Inizio alle ore 21:00.