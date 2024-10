Volley femminile A1: Honda Olivero Cuneo, in vendita i biglietti per la sfida contro la Reale Mutua Fenera Chieri '76

Nella giornata di domani, 5 ottobre, la Honda Olivero Cuneo farà il proprio esordio in Serie A1 per la stagione 2024/25.

Ad attenderla ci sarà la corazzata Savino Del Bene Volley al Pala Wanny di Firenze, con la sfida che andrà in scena su Rai Sport e VBTV a partire dalle 20:30.

Dopodiché le Gatte si presenteranno tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Cuneo, dove partirà la stagione casalinga della Honda Olivero Cuneo.

La prima sfida davanti al pubblico di casa sarà subito una di quelle importanti: il derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76.

In particolare la società comunica che le prevendite dei biglietti per la partita del 13 ottobre, in programma alle 17:00, contro Real Mutua Fenera Chieri ‘76 sono aperte.

Quindi è possibile acquistare i biglietti per la partita QUI

Inoltre la Honda Olivero Cuneo è orgogliosa di comunicare la sfida vedrà un’importante collaborazione con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il fine ultimo è quello di sensibilizzare il mondo del volley verso l’Ottobre Rosa, iniziativa nata per la prevenzione del tumore al seno.