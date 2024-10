Criptovalute su cui investire: ecco le migliori proposte dell’anno

Il settore delle criptovalute continua ad espandersi e infatti, oggi abbiamo migliaia di monete in circolazione e una capitalizzazione di mercato che ha raggiunto i 2,26 trilioni di dollari. E se da un lato Bitcoin ed Ethereum continuano a dominare la scena, ogni giorno emergono nuove opportunità d’investimento in progetti innovativi che catturano l'attenzione degli investitori.

In questo articolo, dopo avervi offerto un breve approfondimento su questo settore, daremo un’occhiata alle criptovalute su cui investire nel 2024, tra cui Pepe Unchained, Flockerz, Crypto All-Stars e Memebet. Questi progetti non solo offrono ottime potenzialità di crescita, ma rappresentano anche alternative interessanti nel panorama crypto, pronte a sfidare i giganti del settore.

Elenco delle migliori criptovalute su cui investire oggi

Nel nostro articolo andremo a scoprire 4 delle migliori criptovalute su cui investire oggi direttamente in fase di prevendita:

Pepe UnchainedFlockerzCrypto All-Stars

Memebet

Perché investire nelle criptovalute più promettenti?

Investire nelle criptovalute più promettenti presenta numerosi vantaggi che possono attrarre sia i nuovi investitori che i trader più esperti. Innanzitutto, il potenziale di crescita di questo settore è notevole. Le criptovalute sono ancora relativamente giovani e in continua evoluzione, il che offre opportunità interessanti per guadagni futuri, anche con investimenti iniziali piuttosto modesti.

In secondo luogo, le criptovalute offrono una forma di diversificazione del proprio portafoglio d’investimento. Poiché non sono correlate ai tradizionali asset come azioni e obbligazioni, l'aggiunta di criptovalute al proprio portafoglio può ridurre il rischio generale, migliorando così la resilienza agli eventi critici di mercato. Questa diversificazione può essere particolarmente utile in periodi di instabilità economica.

Inoltre, investire in criptovalute consente di accedere a nuove tecnologie. La rivoluzione della blockchain e delle applicazioni decentralizzate (DApps) sta trasformando diversi settori, come la finanza e la supply chain, aprendo la strada a soluzioni innovative. Le criptovalute hanno dimostrato di generare rendimenti elevati nel tempo, attirando l'attenzione degli investitori, nonostante i rischi associati.

Infine, molte persone vedono le criptovalute come una protezione contro l'inflazione. Grazie a un’offerta limitata e una minore soggezione alla manipolazione da parte delle autorità centrali, le valute digitali possono offrire un’alternativa interessante rispetto alle valute tradizionali, contribuendo a proteggere il valore degli investimenti nel lungo termine.

In questo scenario, investire nelle criptovalute più promettenti può rivelarsi un'ottima strategia per il futuro finanziario.

Un 2024 in crescita: quali criptovalute esploderanno?

Il 2024 è stato finora un anno di crescita per il settore delle criptovalute, nonostante le sfide geopolitiche che hanno colpito molte economie. La ripresa dei mercati finanziari globali sta alimentando un clima di ottimismo, con l’attesa di progetti innovativi che potrebbero far decollare il valore di molte criptovalute. Secondo gli analisti, le crypto con maggiore capitalizzazione, come Bitcoin ed Ethereum, continueranno a dominare il mercato, mentre quelle a volatilità più marcata potrebbero presentare opportunità interessanti per i trader.

È importante tener conto che la scelta delle criptovalute su cui investire dipende da vari fattori, tra cui il progetto sottostante e il grado di rischio accettabile per l'investitore. Le stablecoin, come USD Coin, forniscono un'àncora sicura in un mercato volatile, mentre le criptovalute emergenti, che stanno guadagnando maggior visibilità, possono offrire opportunità di investimento a basso costo.

Tra le valute più promettenti ci sono le solite note Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana e USDC, che insieme dominano quasi il 50% del mercato. Nonostante la difficoltà nel prevedere quali criptovalute esploderanno, i dati attuali indicano che quelle con una forte base e un progetto innovativo potrebbero rivelarsi vincenti. Le criptovalute emergenti, pur avendo meno storia, rappresentano una fetta interessante del mercato, con potenzialità di crescita significativa. Ecco la nostra Top 4.

Criptovalute su cui investire: le prevendite delle migliori meme coin

Le prevendite delle meme coin stanno guadagnando sempre più attenzione, poiché offrono agli investitori nuove opportunità di guadagno in un mercato spesso volatile e imprevedibile. Ecco le migliori criptovalute su cui investire oggi, già in fase di presale.

Pepe Unchained: la “next big thing” delle meme coin

Fonte: Sito web Pepe Unchained

Pepe Unchained ($PEPU) sta rapidamente guadagnando visibilità nel mondo delle criptovalute, avendo di recente superato un importante traguardo nella sua prevendita, raccogliendo ben oltre i 16 milioni di dollari. Questo progetto è stato lanciato quest'estate e ha subito attirato l’attenzione degli appassionati di meme coin, desiderosi di approfittare dei premi di staking elevati, delle commissioni basse e delle velocità di transazione notevolmente superiori a quelle delle tradizionali meme coin ERC-20

Le caratteristiche di Pepe Unchained

Una delle caratteristiche più innovative di Pepe Unchained è la sua soluzione Layer 2 personalizzata, che promette di trasformare il modo in cui le meme coin vengono scambiate e utilizzate. I layer 2 si posizionano sopra la blockchain principale, in questo caso Ethereum, per elaborare le transazioni in modo più rapido ed economico. Pepe Unchained è stata sviluppata per elaborare transazioni fino a cento volte più velocemente rispetto ad Ethereum, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza di trading più fluida e conveniente.

Questo miglioramento nella scalabilità non solo facilita l'uso quotidiano della meme coin, ma offre anche opportunità uniche per lo staking. Gli staker di $PEPU possono aspettarsi ricompense annuali superiori rispetto ad altre meme coin basate su Layer 1, con un rendimento percentuale annuo (APY) superiore al 120%. Grazie a queste funzionalità, Pepe Unchained si distingue come una meme coin da "hodlare", attirando investitori a lungo termine.

Un futuro promettente

Il team di Pepe Unchained ha condiviso una roadmap ambiziosa tramite un thread multi-tweet su X, delineando le future funzionalità del progetto. Tra le promesse figurano un exchange decentralizzato (DEX) costruito sul Layer 2, che consentirà scambi economici tra $PEPU e altri token supportati. Inoltre, la creazione di una Pepe Foundation aiuterà a finanziare un ecosistema in cui i migliori sviluppatori del settore potranno contribuire attivamente.

Il team sembra impegnato a costruire un progetto importante, pronto a sfidare le altre meme coin del mercato. Grazie a una crescente attenzione verso le meme coin e il loro potenziale esplosivo, Pepe Unchained potrebbe rivelarsi un investimento strategico, se non una delle migliori criptovalute su cui investire in fase di prevendita. Continua a seguire il progetto su X e Telegram.

Come partecipare alla prevendita di Pepe Unchained

Per comprare $PEPU durante la prevendita di Pepe Unchained, segui questi semplici passaggi. Prima di tutto, assicurati di avere un wallet compatibile con la criptovaluta, come MetaMask o Trust Wallet. Quindi, acquista ETH o USDT, le valute accettate per la prevendita.

Visita il sito ufficiale di Pepe Unchained per accedere alla sezione di prevendita, dove potrai connettere il tuo wallet e completare l'acquisto dei token. Infine, segui le istruzioni per assicurarti di ricevere i tuoi token $PEPU una volta conclusa la prevendita. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.

Caratteristiche principali di Pepe Unchained:

Tecnologia: blockchain Layer 2 di Ethereum

blockchain Layer 2 di Ethereum Crypto accettate per l’acquisto: ETH, BNB, USDT e carta di credito

ETH, BNB, USDT e carta di credito Inizio prevendita: Giugno 2024

Giugno 2024 Prezzo iniziale della prevendita: $0,008

$0,008 Max supply: 8 miliardi di token

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

FLOCKERZ: potere alla community e utility token

Fonte: Sito web FLOCKERZ

Nel dinamico mondo delle criptovalute, le meme coin hanno sempre avuto un posto speciale. E FLOCKERZ, una new entry di questo settore, ha già raccolto oltre $300.000 in fase di prevendita in pochi giorni, attirando l'attenzione di investitori e appassionati. Ma cosa rende FLOCKERZ così speciale?

Che cos’è FLOCKERZ e come funziona la sua piattaforma

FLOCKERZ non è semplicemente l’ennesima meme coin basata sull’hype. Questa criptovaluta ha l’obiettivo di creare una community attiva e coinvolta attraverso la sua piattaforma di governance decentralizzata chiamata FlockTopia. A differenza di molte altre meme coin che si concentrano su guadagni rapidi, FLOCKERZ offre ai possessori di token $FLOCK la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni strategiche del progetto.

La governance è strutturata attraverso un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), in cui ogni possessore di token può votare su proposte che vanno dalle nuove funzionalità alle strategie di marketing. Il peso del voto è direttamente proporzionale alla quantità di token posseduti, il che dona maggiore influenza a chi ha investito di più nel progetto.

Uno degli aspetti più interessanti di FlockTopia è il sistema Vote-to-Earn, che premia gli utenti per la loro partecipazione. Ogni volta che un membro vota una proposta, guadagna ulteriori token $FLOCK, incentivando così un maggior coinvolgimento. Questo approccio non solo costruisce una community più coesa, ma crea anche un'opportunità di guadagno per chi decide di essere attivo.

Perché FLOCKERZ si distingue dalle altre meme coin?

Ciò che rende FLOCKERZ davvero unica è la combinazione di partecipazione attiva e guadagni passivi. Il modello Vote-to-Earn consente agli utenti di influenzare il futuro del progetto e di essere ricompensati per la loro partecipazione. Inoltre, la funzionalità di staking di FLOCKERZ è particolarmente attraente: gli utenti possono mettere in staking i loro token $FLOCK per guadagnare un reddito passivo con rendimenti annui che superano il 7.500%. Questo tasso di rendimento ha attirato già molti investitori, con oltre 23 milioni di token messi in staking.

FLOCKERZ non si limita a essere un mero strumento speculativo; mira a costruire una community forte, fornendo ai membri un ruolo attivo nel successo del progetto e vantaggi tangibili. La roadmap ambiziosa del progetto include l’espansione delle funzionalità della piattaforma e la creazione di nuove opportunità per gli utenti.

Come partecipare alla prevendita del token $FLOCK

Per partecipare alla prevendita del token $FLOCK di FLOCKERZ, inizia visitando il sito ufficiale del progetto. Una volta lì, dovrai collegare il tuo wallet, utilizzando opzioni come MetaMask, Coinbase Wallet, Wallet Connect o Best Wallet. Assicurati di avere a disposizione nel tuo portafoglio criptovalute supportate come ETH, USDT o BNB. Se non possiedi criptovalute, hai anche la possibilità di acquistare i token utilizzando una carta di credito.

Successivamente, seleziona la quantità di $FLOCK che desideri acquistare, tenendo conto del prezzo attuale del token. Dopo aver confermato i dettagli, completa la transazione per unirti alla community di FLOCKERZ. Infine, per rimanere aggiornato sulle ultime novità, è consigliabile seguire le pagine ufficiali sui social media come X e Telegram.

Caratteristiche principali di FLOCKERZ:

Tecnologia: Ethereum

Ethereum Crypto accettate per l’acquisto: ETH, BNB e carta di credito

ETH, BNB e carta di credito Inizio prevendita: Settembre 2024

Settembre 2024 Prezzo iniziale della prevendita: $0,00550000

$0,00550000 Max supply: 12 miliardi di token

Vai alla prevendita di Flockerz

Crypto All-Stars: una nuova frontiera per lo staking di meme coin

Fonte: Sito web Crypto All-Stars

Crypto All-Stars ($STARS) sta rapidamente guadagnando attenzione nel panorama delle criptovalute, avendo raccolto ben 1,8 milioni di dollari nella sua prevendita. Questo progetto innovativo offre una piattaforma di staking unica per le meme coin, approfittando della ripresa del mercato che ha visto le meme coin raggiungere un market cap di 51 miliardi di dollari. Con l'arrivo di ottobre e novembre, tradizionalmente mesi più favorevoli per le criptovalute, Crypto All-Stars è ben posizionata per capitalizzare su questo slancio crescente.

Cosa offre la piattaforma di Crypto All-Stars

La piattaforma è particolarmente nota per il suo servizio di staking, chiamato MemeVault, che permette agli investitori di “bloccare” le meme coin più importanti e guadagnare ricompense. Questo sistema innovativo consente agli utenti di ottimizzare i loro rendimenti senza la necessità di passare da un pool all'altro. Al momento, il token $STARS è disponibile al prezzo di $0,0014769, un'opzione accessibile per coloro che desiderano entrare nel mondo delle meme coin e massimizzare i propri profitti.

Le recenti performance delle meme coin, che hanno registrato aumenti a due cifre in vari progetti popolari come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, hanno alimentato l'interesse per Crypto All-Stars. Gli analisti segnalano un aumento significativo dei volumi di trading, con un incremento del 56%, che ha portato il mercato a rimanere attivo e dinamico. Questa crescita è stata facilitata dalle tendenze globali riguardo un allentamento sui tassi di interesse, suggerendo che il mercato delle criptovalute potrebbe continuare a prosperare nei prossimi mesi.

Come guadagnare con Crypto All-Stars

Un aspetto distintivo di Crypto All-Stars è l'opportunità di guadagnare un reddito passivo attraverso lo staking. Gli utenti possono ottenere il token $STARS, il quale è essenziale per massimizzare le ricompense. Maggiore è la quantità di $STARS in proprio possesso, maggiori sono le possibilità di guadagnare ricompense, fino a 3x. La piattaforma ha già visto oltre 900 milioni di token $STARS messi in staking, con un impressionante rendimento percentuale annuo (APY) superiore al 700%. Anche se questo valore è diminuito rispetto al picco iniziale, rimane tra i più competitivi del settore.

Inoltre, Crypto All-Stars ha recentemente introdotto una competizione chiamata "Last Meme Standing", offrendo una ricompensa per lo staking del 5.000%. Questo evento, pur non avendo ancora dettagli completi, rappresenta un modo interessante per coinvolgere la community e fornire un assaggio delle potenzialità del protocollo di staking una volta lanciato ufficialmente. La community di Crypto All-Stars è attiva e in crescita, con investitori che partecipano attivamente ai canali social come X e Telegram.

Come partecipare alla prevendita di Crypto All-Stars

Per partecipare alla prevendita, gli utenti possono visitare il sito ufficiale di Crypto All-Stars e collegare il proprio wallet. La piattaforma supporta transazioni in ETH, USDT e BNB, e accetta anche pagamenti con carta di credito, rendendo il processo di acquisto semplice e sicuro. Di recente, è stato annunciato che ora è possibile acquistare i token $STARS utilizzando meme coin come $FLOKI, $SHIB, $DOGE e $PEPE, ampliando ulteriormente le opzioni per gli investitori.

Con il suo smart contract verificato da Coinsult e SolidProof, Crypto All-Stars si presenta come una scelta affidabile nel panorama delle criptovalute. Con guadagni potenzialmente interessanti e una community in forte espansione, Crypto All-Stars è pronta a diventare un protagonista chiave del mercato delle meme coin, offrendo opportunità di guadagno sia per gli investitori esperti che per i neofiti.

Caratteristiche principali di Crypto All-Stars:

Tecnologia: Ethereum

Ethereum Crypto accettate per l’acquisto: ETH, USDT, BNB, $FLOKI, $SHIB, $DOGE e $PEPE

ETH, USDT, BNB, $FLOKI, $SHIB, $DOGE e $PEPE Inizio prevendita: Agosto 2024

Agosto 2024 Prezzo iniziale della prevendita: $0,00138

$0,00138 Max supply: 42.069.696.969

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

Memebet: rivoluzione nel settore del gambling con le Meme Coin

Fonte: Sito web Memebet token

Nel dinamico panorama delle criptovalute e del gaming, Memebet si propone di rivoluzionare l'esperienza di gioco per gli appassionati delle meme coin. Grazie al token $MEMEBET, questa piattaforma innovativa offre agli utenti un modo completamente nuovo di interagire con i propri asset preferiti, creando un ecosistema dove il mondo delle criptovalute e quello del gioco si fondono in un'unica ed entusiasmante entità. Con l'imminente lancio del Memebet Casino, i giocatori potranno scommettere direttamente utilizzando le meme coin, rendendo ogni puntata un'opportunità non solo di divertimento, ma anche di guadagno.

Un ecosistema innovativo

La premessa alla base di Memebet è semplice ma potente: portare le scommesse con le meme coin a un livello completamente nuovo. Gli utenti potranno partecipare a giochi del casinò, scommettere sullo sport e persino guadagnare premi tramite un modello Play-to-Earn (P2E). Inoltre, la piattaforma è progettata per offrire una varietà di giochi, inclusi i classici giochi da casinò, slot machine e un vasto sportsbook che copre eventi sportivi di rilevanza mondiale come Premier League ed NBA. Questo non solo rende Memebet un punto di riferimento per i giocatori, ma garantisce anche un'ampia scelta per soddisfare diversi gusti.

Uno dei vantaggi chiave di Memebet è la sua politica di No KYC, che consente un accesso senza soluzione di continuità ai giocatori. Ciò significa che gli utenti possono iniziare a giocare senza dover affrontare le lunghe e noiose procedure di verifica, una caratteristica che è diventata sempre più rara nelle piattaforme di gioco online. La facilità d'uso e l'anonimato offerti dalla piattaforma rappresentano un grande passo avanti nel settore del gioco d'azzardo online.

Incentivi e vantaggi offerti dal token Memebet

Memebet non si limita a offrire una semplice esperienza di gioco; premia anche la propria community attraverso una serie di airdrop esclusivi. Con il lancio del casinò, i giocatori potranno partecipare alla Stagione 1 e 2 degli airdrop di Memebet, scommettendo non solo con i token $MEMEBET ma anche con altre meme coin. I progressi degli airdrop saranno visibili tramite una leaderboard dedicata, incentivando ulteriormente l'interazione della community.

In aggiunta, Memebet introdurrà i Crypto Loot Boxes, che offriranno premi tangibili come NFT, magliette firmate dalla nazionale argentina di calcio e bonus per il casinò. Questa strategia non solo aumenta l'interesse per la piattaforma in sé, ma costruisce anche un legame forte tra il brand e la sua comunità.

Come partecipare alla prevendita di Memebet

Per chi è interessato a entrare a far parte di questa nuova avventura nel mondo del gaming e delle criptovalute, la prevendita del token $MEMEBET offre un’occasione imperdibile. Per partecipare, gli investitori devono seguire alcuni semplici passaggi, come: creare un wallet compatibile, acquistare le criptovalute necessarie (ETH, BNB e Poly) e quindi connettersi alla piattaforma della prevendita di Memebet per acquistare i token seguendo la procedura guidata. Inoltre, la partecipazione agli airdrop e alle promozioni speciali potrà aumentare ulteriormente i potenziali guadagni. Non perdete questa occasione e rimanete aggiornati seguendo i canali social del progetto: X e Telegram.

Caratteristiche principali di Memebet Token:

Tecnologia: Ethereum

Ethereum Crypto accettate per l’acquisto: ETH, BNB e Poly

ETH, BNB e Poly Inizio prevendita: Settembre 2024

Settembre 2024 Prezzo iniziale della prevendita: $0,025

$0,025 Max supply: 2 miliardi di token

Vai alla prevendita di Memebet

Conclusioni

Investire in criptovalute può essere una scelta strategica per diversificare il proprio portafoglio finanziario. Le criptovalute su cui investire oggi includono prevendite all’avanguardia come Pepe Unchained, FLOCKERZ, Crypto All-Stars e Memebet. Tuttavia, sebbene queste criptovalute offrano opportunità di crescita significative, la loro volatilità richiede prudenza e una buona strategia di gestione del rischio.

Domande Frequenti sulle criptovalute su cui investire

D: Su quali crypto investire oggi?

R: Oggi, molte attenzioni si concentrano su criptovalute emergenti come Pepe Unchained e Crypto All-Stars, che sono attualmente in fase di prevendita. Questi progetti puntano a creare ecosistemi interessanti nel mondo delle meme coin, con potenzialità di crescita significative​.

D: Quale crypto esploderà nel 2024?

R: Molti esperti indicano che nel 2024 ci sono buone probabilità che Memebet possa esplodere, grazie alla sua proposta innovativa che consente di scommettere utilizzando meme coin e alla crescente attenzione nel settore​ del GambleFi. Anche Pepe Unchained, con le sue transazioni rapide e commissioni basse, potrebbe registrare un notevole aumento di valore​.

D: Su quali criptovalute conviene investire?

R: Conviene considerare investimenti in criptovalute con fondamenta solide. Progetti attualmente in prevendita come FLOCKERZ, Pepe Unchained, Memebet e Crypto All-Stars sono promettenti grazie ai loro modelli economici e alla community attiva che li sostiene​.