Guida passo per passo su come comprare la nuova meme coin Pepe Unchained in prevendita

Pepe Unchained è una nuova criptovaluta che mira a combinare la popolarità dei meme con le moderne tecnologie blockchain L2. L'idea principale è quella di creare una comunità coinvolta attorno a un progetto divertente e attraente, che al contempo offra una reale usabilità e funzionalità.

Il progetto si basa su una rete blockchain proprietaria L2 che consente transazioni molto più veloci ed economiche rispetto alla rete principale Ethereum. È in grado di elaborare fino a 100 volte più transazioni, rendendola adatta ad applicazioni complesse e decentralizzate e ad operazioni ad alto traffico.

Uno degli obiettivi principali di Pepe Unchained è quello di creare fiducia e trasparenza tra gli utenti. Il team che sta dietro al progetto ha chiaramente delineato i suoi piani per creare un intero ecosistema attorno al token $PEPU, che comprenda molteplici servizi e funzionalità. Si prevede di collegare facilmente Pepe Chain a Ethereum, consentendo agli utenti di utilizzare entrambe le reti.

Oltre a prestazioni elevate, Pepe Unchained offre anche interessanti opportunità di staking per il token $PEPU. Grazie alle impressionanti ricompense nelle fasi iniziali, il progetto mira ad attrarre nuovi investitori e partecipanti al suo ecosistema.

I trader di solito approfittano della fase di prevendita di qualsiasi criptovaluta per acquistare i token a un prezzo inferiore, al fine di ottenere profitti reali in seguito. Inoltre, come è noto, man mano che la criptovaluta viene quotata sui principali exchange e vengono sbloccati altri token, il suo prezzo tenderà a salire.

Come acquistare PEPU

Molti si sono interessati a questo nuovo progetto e sono alla ricerca di modi per investire in PEPU. Ecco quindi una guida in cinque passi su come acquistare Pepe Unchained.

Step 1: trovare il widget di prevendita di Pepe Unchained

La prima cosa da fare è andare sul sito ufficiale di Pepe Unchained e in alto a sinistra trovare l'opzione "Acquista $PEPU".

Prima di iniziare il processo di acquisto, bisogna assicurarsi di avere un wallet che supporti i token basati su Ethereum. Nell'interfaccia di Pepe Unchained sono disponibili i wallet compatibili: Metamask, BestWallet, Coinbase o WalletConnect.

Step 2: configurare il wallet

Chi ha già esperienza nel mondo delle criptovalute avrà sicuramente il suo wallet, ma per i nuovi investitori sapere come configurarlo per poter, in questo caso, acquistare Pepe Unchained può essere utile.

Metamask è uno dei wallet compatibili con il progetto. Questo referral di criptovalute ha un'applicazione installabile, sia su computer che su cellulare. Dopo averla scaricata, accettando i termini e le condizioni, è necessario entrare in "Create new wallet".

Step 3: acquistare criptovalute da scambiare con PEPU

Le criptovalute acquistate saranno memorizzate nel nuovo wallet virtuale, da dove l'utente potrà gestirle. Per acquistare $PEPU è necessario disporre di token ETH, USDT e BNB.

In questa fase si dovrà aprire l'applicazione del wallet e accedere con la password inventata dall'utente, quindi cliccare sul pulsante "Acquista". MetaMask consente di visualizzare la migliore quotazione per ogni valuta virtuale e di accedere direttamente alle criptovalute disponibili in base alla posizione geografica.

Step 4: acquistare PEPU

Una volta caricato il wallet, bisogna tornare al sito ufficiale di Pepe Unchained e collegarlo al widget di acquisto PEPU.

Cliccare quindi su "Connect wallet" e, dopo aver selezionato il wallet da utilizzare, scansionare il QR per rendere effettiva la connessione.

Con il wallet collegato al sito si potrà scegliere la quantità di token da scambiare in $PEPU.

Step 5: completare l'acquisto

Sul sito di Pepe Unchained potrete vedere l'importo esatto del vostro investimento, cioè se scegliete ETH per acquistare $PEPU, potrete vedere quanti token otterrete per lo scambio.

Ad esempio, in questo caso con 1 ETH potrete ottenere 415,780 $PEPU, attualmente scambiati a $0,008032.

