“Acclimatiamoci”: a Borgo San Dalmazzo sono in corso le giornate dell'ambiente

Grande partecipazione questa mattina, sabato 5 ottobre, al laboratorio “Avrò cura di te” organizzato nella biblioteca civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo. Tanti i piccoli dai 3 ai 7 anni che hanno ascoltato una storia e poi elaborato il racconto attraverso attività pittoriche, di manipolazione e psicomotorie. Il laboratorio era curato da Chiara Ferrero, Rita Giordano e Ilenia Giraudo.

Questo è soltanto uno degli appuntamenti di “Acclimatiamoci: uomo vs ambiente”, la terza edizione dell’evento borgarino dedicato ai temi ambientali, alla conoscenza, alla ricerca e alla scoperta per creare una nuova consapevolezza del nostro essere abitanti della Terra. Il tema di quest'annoè "BIODIVERSITÀ: DALL'EGO ALL'ECO". Obiettivo principale delle giornate dell’ambiente 2024 è di portare ad una nuova consapevolezza di quanto la natura ci offre e di cosa sia possibile fare per tutelarla.

Il programma è ricco e prosegue fino a domani, domenica 6 ottobre con tanti appuntamenti, sempre alla biblioteca civica Anna Frank.

Oggi pomeriggio, sabato 5 ottobre, due appuntament.

Alle 16 conferenza “I funghi: ruolo ecologico e biodiversità” a cura diel micologo Alfredo Vizzini, docente dell'Università di Torino.

Alle 17 “Unicità botaniche delle alpi Marittime” a cura di Davide Barberis, botanico del Parco Alpi Marittime.

Questa sera, sabato 5 ottobre alle 20.45, la proiezione del film “We are Guardians”: il ritratto toccante di nativi che si sforzano di salvare ciò che resta dell'Amazzonia brasiliana. Uno sgruardo ravvicinato di drivers economici che alimentano la distruziione ambientale su larga scala e ai meccanismi di corruzione che li mobilitano. Regia di Chelsea Greene, Rob Grobman, Edivan Guajajara.

Domenica 6 ottobre alle 20,45, l'incontro con Don Mariano, parroco di Borgo sul tema “La cura della casa comune”. “Un invito ad abitare la differenza: nella separazione che differenzia di addomestica il mondo. Una possibilità per far camminare la giustizia: un sentiero dinamico e progressivo. Un modo per restituire vita: ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente lo diamo”.

Nella biblioteca Anna Frank dal 6 ottobre al 5 novembre sarà infine visitabile la mostra fotografica “Scatti di biodiversità” a cura di Davide Otta, Luca Pascale, Francesco Panuello e Matteo Tolosano.