Alba, 9° meeting provinciale dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche

"La Cavalleria è simbolo di amicizia universale". È questo il motto dell’Anioc che dà appuntamento ad Alba domenica 20 ottobre per il 9° meeting provinciale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche e Decorati.

L’evento corrisponde anche al 2° incontro intercomunale di Alba e riveste grande importanza, dal momento che vedrà arrivare nella Città delle Cento Torri numerosissimi Cavalieri provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria nonché alcune delegazioni francesi degli Insigniti della Legion d’Onore e dell’Ordre national du Mérite, scortati dai propri “porte-drapeaux”.

A dare il benvenuto ci saranno il commendatore Clemente Malvino a capo della Delegazione provinciale dell’Anioc e la delegazione albese rappresentata dall’Ufficiale Beppe Chiarle e dall’Ufficiale Giovanni De Bellis, che hanno curato l’organizzazione della giornata nei minimi particolari.

Si comincia alle ore 10.30 con la Santa Messa in Cattedrale, seguita dalla consegna degli attestati di amicizia alle varie Associazioni ed alle Autorità presenti che non potranno presenziare al pranzo.

L’evento proseguirà alle ore 12 con una foto ricordo, il saluto delle Autorità municipali ed un corteo che sfilerà in via Vittorio Emanuele e via Roma, preceduto dalla banda musicale di Alba, fino al Monumento dei Caduti, dove verrà deposta una corona di alloro da parte dell’Anioc ed una corona di fiori da parte degli Insigniti Francesi dell’Ordre national du Mérite, in memoria dei Caduti per la Patria, sotto le note dell’inno di Mameli e della Marsigliese.

Quindi, tutti a tavola presso il ristorante il Faro di Rodello per il pranzo d’onore, che vedrà la consegna di un attestato di stima e gratitudine agli ospiti francesi, ai Delegati Anioc ed ai vari sponsor (Banca d’Alba, Confartigianato Cuneo - Zona di Alba, Banca Alpi Marittime, il Comune di Alba).

Infine, ai nuovi iscritti saranno conferiti i diplomi e le tessere dell’Anioc, meglio conosciuta come Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, composta da cittadini che hanno testimoniato il senso di appartenenza all’Italia, attraverso l’impegno profuso nel lavoro e nella vita quotidiana per la costruzione di una società migliore.

Spiega il commendatore Clemente Malvino, delegato provinciale dell’Anioc: "L’incontro rappresenta un momento particolarmente importante per portare all’attenzione della cittadinanza i valori dell’Anioc, che accomuna e riunisce in una sola grande famiglia i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cavalieri del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cavalieri di Malta, i Cavalieri del Santo Sepolcro… coloro che hanno saputo distinguersi nel mondo economico sociale, civile, militare, religioso e che per il loro impegno hanno ricevuto come segno di benemerenza un riconoscimento dallo Stato Italiano e\o Pontificio".

Aggiungendo: "La primaria missione dell’Anioc è quella di catalizzare e di aggregare le migliori risorse umane, cioè persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività. Nel motto e nello spirito costitutivo dell’Anioc non si è voluto limitare questo evento ad un semplice momento di incontro, ma andare oltre, essere espressione sociale, avviando un’iniziativa a favore delle fasce più deboli e bisognose. Pertanto, anche quest’anno l’Anioc non mancherà di elargire un contributo di solidarietà".