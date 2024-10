A Treiso è nata l'associazione sindaci Sei in Langa: "Uno strumento per valorizzare il territorio"

Spiega il presidente, Andrea Pionzo, che ha stimolato la costituzione del gruppo curando anche tutti i passaggi formali: "È una grande soddisfazione quella di rivedere i Comuni dell’area ex “Sei in Langa” tornare insieme, in questo caso in una forma meno istituzionale ma con il vero intento di lavorare insieme uniti per questo territorio. Ed è un onore per me poter rappresentare i sindaci di questo nuovo sodalizio. Abbiamo lavorato in questo anno, grazie agli spunti presi dall’Associazione dei Sindaci del Roero e con la convinzione che da soli non si fa molta strada".

Lo sguardo è proiettato al futuro: "Per il prossimo futuro c’è la volontà di promuovere al meglio il nostro territorio, e riprendere i passi di quella che era la strada già intrapresa dalla precedente unione Sei in Langa, lavorando in collaborazione con gli altri enti quali l’Alta Langa, la Langa del Barolo e il Roero. Sarà fondamentale l’apporto e la contribuzione di tutti i Sindaci, così da garantire una entità reale e seria. Così come i colleghi del Roero, cercheremo infine di attivarci con la Regione Piemonte per essere riconosciuti quale associazione a livello territoriale".