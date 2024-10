Le Terme di Lurisia ospitano una giornata formativa “Il Ruolo delle Cure Termali post pandemia da COVID-19 e recenti acquisizioni scientifiche”

L'obiettivo della giornata formativa è quello di esplorare come le cure termali possano contribuire al recupero fisico e psicologico delle persone anche nel periodo post pandemico. La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto profondo sulla salute e benessere delle persone, portando con sé nuovi bisogni.

Le cure termali, con la loro lunga tradizione e i comprovati benefici terapeutici, stanno assumendo una nuova importanza nel contesto attuale.

In tale evento si analizzerà come queste pratiche possano supportare il recupero dell'organismo offrendo sollievo sia fisico che mentale. Le stazioni termali, da sempre rinomate per i loro benefici terapeutici, si trasformano oggi 26 ottobre in veri e propri centri di informazione e formazione. Alla luce delle attuali esigenze di vita, non sono più solo luoghi di cura, ma anche ambienti ideali per l'aggiornamento professionale e la promozione del benessere olistico. Questo evento è un'opportunità unica per professionisti sanitari e al pubblico interessato di esplorare nuove sinergie tra salute, prevenzione e apprendimento continuo. Unisciti a noi per scoprire come il sapere e il benessere possano convivere in un contesto naturale e rigenerante.

Programma

8:00-8:30 Registrazione partecipanti

8:30-8:45 Apertura congressuale a cura del Dott.Arch. Termale Silvia Invernizzi e della Prof.ssa Maria Costantino

9:00-9:30 “Ruolo delle Cure Termali nel post pandemia da COVID-19" - M. Costantino, Presidente Assoc. non profit F.I.R.S.Thermae, Prof. a c. Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria

"Scuola Medica Salernitana" - Università degli Studi di Salerno, PhD in Farmacologia e Tossicologia (Chemioterapia), Specialista in idrologia Medica

9:30-10:00 “Le Terapie termali dell'Istituto Idrotermale di Lurisia" - C. Fantino

11:30-12:00 "Ripensare gli Spazi Termali: Nuove Prospettive Architettoniche per il Benessere post Pandemia" - S. Invernizzi, Direzione Generale dell'Istituto Idrotermale di Lurisia

10:30-11:30 Dimostrazione pratica di: metodiche applicative curative termali, trattamenti massofisioterapici e tecniche del benessere - C. Fantino, M.P. Gallo (Staff Istituto Idrotermale di Lurisia) e C. Asplanato (Staff Istituto Idrotermale di Lurisia)

11:30-12:00 Discussione Interattiva

12:00-13:00 Visita ai reparti dello stabilimento - C. Fantino, M.R. Bianco (Consulente medico visite accettazione, cure termali - Istituto Idrotermale di Lurisia), M. Costantino

13:00 Aperitivo a buffet

L’evento è diretto ai Professionisti Sanitari (medici, farmacisti, infermieri e fisioterapisti), ma anche al pubblico interessato.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi in anticipo entro e non oltre il 21 ottobre, essendo i posti limitati a 50 iscritti.

Per informazioni ed iscrizioni (obbligatoria)

Telefono: 0174683421

WhatsApp : 3347432014

E-mail: info@termedilurisia.it