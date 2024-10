Esce di strada e centra quattro auto in sosta di fronte a un ristorante

Diversi nella notte gli incidenti stradali che nella notte appena trascorsa, tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco provenienti da diversi distaccamenti della Granda.

Poco prima della mezzanotte il conducente di un’autovettura in transito in via Moretta a Faule, di fronte al ristorante MaMa, ha perso il controllo del veicolo, andando a carambolare contro quattro auto parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Racconigi, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti in un sinistro che fortunatamente non ha provocato il ferimento di persone.

Ferita invece in modo lieve è stata la persona alla guida dell’auto uscita di strada in strada Boschi a Pocapaglia. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte. Il mezzo ha abbattuto un palo della rete dell’energia elettrica e travolto un contatore del gas, poi messo in sicurezza grazie all’intervento sul posto dei vigili del fuoco giunti da Alba e dal distaccamento volontari di Bra.

Un terzo incidente si è verificato lungo la strada provinciale 27 a Bagnolo Piemonte, tra il paese e quello di Barge. Anche in questo caso la persona alla guida del mezzo ha riportato lievi ferite.