Ultima domenica di luglio all'insegna dei concerti e degli spettacoli, da Limone ad Alba

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere la domenica nella nostra provincia.





ALBA

"Mirabilia On The Road" parte da Alba, dove il cortile della Maddalena si popolerà dello spirito circense del festival con spettacoli, giochi, laboratori e performance.



Domenica 28 dopo replica di Dive /Journey delle 17.30 una Prima Regionale di Circo con la Compagnia Cometa Circus che presenta "Cometa", una coppia che conquista con la complicità e le abilità circensi, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo ad un ritmo tutto tropicale.

Alle 21 chiusura dell’appuntamento albese con l’ultima replica dello spettacolo Zloty.

Oltre agli spettacoli Mirabilia porta ad Alba il Microcirco con il suo laboratorio artistico, la giostrina, il tiro ai barattoli, le bolle di sapone, la giostra delle ochette. Come già nelle precedenti edizioni, continuerà a divertire tutti i bambini che vorranno scoprire il piacere dei giochi di un tempo.

Il Microcirco sarà presente nel cortile della Maddalena con orario continuato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20



*

BATTIFOLLO

La Pro Loco di Battifollo è entrata nel vivo dei festeggiamenti estivi. Accantonate la manifestazione sportiva BATTIFOLLO WONDERFUL TRAIL, con grande soddisfazione di organizzatori e partecipanti, prendono corpo gli eventi per tutti. Si comincerà domenica 28 luglio con Battivesp, primo raduno locale di vespe; manifestazione aperta oltre che ai possessori di vespe di qualsiasii epoca e tipologia, anche a tutti coloro che vogliano passare una giornata in leggerezza e amicizia, emozioni che da sempre appartengono a questi tipi di raduni.

*

BOVES

Presso la frazione Sant'Anna di Boves ritornano i festeggiamenti per la celebre "festa patronale di Sant'Anna". Quattro giorni di musica, spettacoli e buon cibo vi attendono.



Domenica 28 luglio

Ore 10,30: Messa Solenne.

Ore 15,00: scampagnata in bicicletta a conoscere i luoghi di culto religiosi "sant’annesi"; A seguire il “Nutella party”.

Ore 16,30: visita guidata a gruppi alla scoperta dei quadri e dei dipinti custoditi nella chiesa di Sant’Ann (a cura di Barbara Rosso).

Ore 20,00: Cena Campagnola (biglietti ad esaurimento). Menù: lumache ai porri, lumache alla diavola, lumache peperoni e nocciole, gnocchi con ragù di lumache, lumache con salse. Lumache fritte co blu di montagna. Dolce.

Ore 21,00: serata danzante con l’orchestra “Non solo liscio”.



*

BRA

Ecco il programma di Burattinarte, giocato tutto a Bra.



Domenica 28 luglio, si comincia presto, alle 11, con Zazà di Scaramucce Teatro. Un tuffo nel mondo di Pulcinella, nel fascino colorato e malandrino delle strade di Napoli, nei sogni della sua gente. Ma anche un richiamo alla storia di Partenope, la mitica sirena fondatrice della città

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 luglio, alle 18,00 il pubblico nei Giardini del Belvedere potrà assistere a uno spettacolo spassosissimo: Diavolo di una poesia, firmato da Daniela Castiglione. Assisteremo alle schermaglie amorose tra Pulcinella e Margherituccia, in cui si inserisce un diavolo Belzebù in versione innamorato decisamente focoso. La pregevole fattura dei burattini, realizzati dal maestro costruttore James Davies, e l’avvincente intreccio, in cui amore e avventura si mescolano, divertirà i bambini e coinvolgerà i loro famigliari.





*

CANALE

Fino al 28 luglio nel centro storico di Canale si svolgerà la tradizionale Fiera del pesco (ancora più spettacolare) con intrattenimento e enogastronomia: concerti di Irene Grandi, Ron, Dargen d'Amico, cabaret con Uccio de Santis, Notte Rosa e fontane danzanti



*

CELLE MACRA

Domenica 28 luglio in borgata Castellaro torna la festa patronale dedicata a Sant'Anna. Apertura pesca di beneficenza alle 9.30 e inizio sfilate della Abbaia di Sant’Anna. Dopo la Santa Messa delle ore 15 la processione al “pilun” accompagnata dall’Abbaia e dalla banda di Caraglio. Alle ore 17 cambio dell'Abbà e aperitivo per tutti. Il suono a martelletti delle campane garantirà il tradizionale sottofondo musicale della festa ed annuncerà, come sempre, la S. Messa, l’apertura delle varie sfilate dell’Abbaia, la processione e il cambio dell’Abbà.

Informazioni:

+39 0171 999 190

segreteria@comune.celledimacra.cn.it



*

CHIUSA PESIO

Continuano a Chiusa Pesio eventi e appuntamenti di grande interesse, tra fiere, incontri, cinema e molto altro. Ecco quelli proposti in questo ultimo weekend di luglio



28 luglio - ore 11 Museo “Avena” Inaugurazione mostra “I bastoni da passeggio, utilità e prestigio” a cura del Prof. Borsarelli. La mostra sarà visitabile fino a domenica 29 settembre nelle sale mostre temporanee del Complesso Museale “Cav. G. Avena”. L’esposizione presenta una collezione di bastoni da passeggio provenienti da tutto il mondo, con parti in materiali vari (vetro, ceramica, avorio, …) e altre curiosità.

28 luglio - ore 20 anfiteatro Parco Marguareis Cena sotto le stelle a Sant’Anna Cena e allegria con gli Amici di Sant’Anna



*

CUNEO

Luci, musica, straordinari spettacoli, mercatini e tanti eventi collaterali: tutto questo è Cuneo Illuminata, che si chiude oggi.



Domenica 28 luglio

Ultimo giorno del festival “Natura e Benessere”, dalle 10 alle 22 in largo Audiffredi.

Alle 16.30 una visita guidata della città con aperitivo finale (partenza da piazza Foro Boario) e alle 18, 19.30 e 21 le visite guidate di Cuneo Pop Up, un viaggio nella storia e nei luoghi più caratteristici della città, raccontati direttamente da chi ne ha fatto parte. Alle 22 e alle 22.30 in piazza Galimberti gli ultimi spettacoli di luci di questa edizione!



Informazioni:

Cuneo Illuminata

+39 0171 690 217

info@cuneoilluminata.eu

https://www.cuneoilluminata.eu



WEEKEND AL MUSEO Fino al primo weekend di settembre il Museo Civico di Cuneo, nei fine settimana, dà ai visitatori la possibilità di scegliere tra diversi percorsi tematici volti ad approfondire gli aspetti più originali e meno noti dell’esposizione. Le visite avranno la durata di un’ora, con partenza su tre turni: 15.30, 16.30 e 17.30. Prenotazione gradita tramite mail. In alternativa, i visitatori avranno comunque la possibilità di usufruire del percorso “classico” con visita guidata, servizio da sempre compreso nel biglietto d’ingresso il sabato e la domenica. I fine settimana dell’estate tra Longobardi, affreschi medievali e tanto altro, portano tante occasioni per scoprire le collezioni del museo, recentemente arricchitesi di nuove donazioni e raccolte degne di nota.

28 luglio: La scoperta archeologica della necropoli di Sant’Albano Stura. Per informazioni. 0171 634175 museo@comune.cuneo.it https://www.comune.cuneo.it/cultura/museo.html

ZOÈ IN CITTÀ Fino al 4 agosto al Parco Fluviale di Cuneo il Collettivo Zaratan accoglie la V edizione di "Zoé in città", un luogo dove si incontrano le ultime tendenze del circo contemporaneo, del teatro, della danza, della musica, del cinema.



Domenica 28 luglio dalle 10.30 i laboratori di pittura per ragazzi; lo spettacolo Pino e Pina della Compagnia La Contrabbassa alle 17, ancora alle 20,45 lo spettacolo teatrale di Aldrovandi e a chiudere, alle 22.30, in concerto Muria+Daniele Nasi+Samu FatCat.



Informazioni: +39 347 7219932

zoeincitta@gmail.com https://zoeincitta.it/



*

DEMONTE

Domenica 28 sfilata abiti di un tempo, presso il parco Borelli dalle ore 15.00, a cura del gruppo "Amiche della sposa" e festeggiamenti a Sant'Anna di Rialpo.



*

LIMONE PIEMONTE

Si esibiranno domenica 28 luglio a bordo di una zattera galleggiante sulle acque del lago Terrasole di Limone, a 1.750 metri di altitudine, i Ciansunier. Lo storico collettivo della Valle Vermenagna, che negli ultimi anni ha avuto il merito di riportare in auge i canti di osteria e della tradizione piemontese, inaugurerà la rassegna musicale “Note d’Acqua”, attesissimo appuntamento dell’estate limonese che propone musica d’autore in alta quota.

Lo spettacolo ha inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.



*

MAGLIANO ALFIERI

Il Castello di Magliano Alfieri una proposte di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv Anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Misteri, intuito e tanta avventura per un'occasione unica di divertimento!

Appuntamento il 28 luglio

L’attività è disponibile nei giorni di apertura del castello nei seguenti orari:

10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00.



I partecipanti avranno la possibilità di visitare i due musei del castello di Magliano Alfieri prima o al termine della sessione di gioco.

Prenotazione obbligatoria

castellomagliano@barolofoundation.it +39 0173 38 66 97



*

MONDOVI'

Domenica 28 luglio in onore di Sant'Anna la chiesa di San Filippo Neri a Mondovì Breo ospita, dopo la santa Messa delle ore 18, un concerto a ingresso gratuito della durata di 45 minuti. A esibirsi saranno Manuela Neyret all'organo, Maurizio Davico al Flauto e Antonio Floccari alla viola.

Informazioni:

+39 0174 42 653

info@sanfilippomondovi.it

https://sanfilippomondovi.it/

A Mondovì torna Ferrone in Festa! La manifestazione si terrà fino a lunedì 29 luglio presso la tensostruttura montata in Largo Piergiorgio Frassati a Mondovì Borgo Ferrone di fronte alla Chiesa Parrocchiale. La festa ha l’obiettivo di essere un’occasione di aggregazione, di incontro, di festa per il rione e per la città con un programma che offre un ampio ventaglio di iniziative e di attività adatte ad ogni fascia di età.

DOMENICA 28 LUGLIO 2024 dalle 12:30 aperitivo sotto il tendone; dalle 15:00 intrattenimento per bambini, ragazze e famiglie: laboratori in collaborazione con museo della stampa e Ceramica Besio 1842, attività sportive con Olimpic Ferrone, letture ad alta voce con “Little Bibliolibrì itinerante di Cristina Zocco”, Ludobus Proposta 80, costruzioni di palloncini ed olimpiadi poco serie con i “Nulla di Serio”; ore 17: spettacolo “Il baule dei sogni perduti” con il Mago Sereno; per i più grandi visite guidate alle Cappelle di San Bernolfo e di San Bernardo delle Forche; dalle 19:30 “La polenta di Bruno” (euro 10,00) dalle 21:30 Serata di ballo liscio con “Alberto e Simone”

Informazioni:

+39 0174 330 358

iatmondovi@visitcuneese.it

cuidurferun@libero.it



*

MONTALDO MONDOVI'

I fuochi pirotecnici saluteranno la tradizionale Festa patronale di S.Anna Collarea, a Montaldo Mondovì, domenica 28 luglio 2024. Torna l’atteso appuntamento estivo, assai partecipato dalla popolazione e dai turisti, con la processione, “aux flambeaux” e la solenne celebrazione religiosa officiata dal Parroco don Giuseppe Canavese alle ore 21:00.



*

ORMEA

Fino a domenica 28 luglio, torna ad Ormea lo "Street Food Festival". Tre giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento vi aspettano! La partecipazione all'evento è libera e gratuita.



Domenica 28 luglio

Ore 11,00: inizio dell'ultimo giorno del Festival che terminerà nel tardo pomeriggio.

+39 0174 391 101 (Comune di Ormea)

proloco.ormea@tiscali.it

*

OSTANA

Suoni dal Monviso celebra la 20ª edizione con i “Gemellaggi Corali”. Lo start è affidato al doppio appuntamento musicale con il Coro ufficiale della Cattedrale di Matera diretta dal M° Alessandra Barbaro. I Cantori Materani saliranno in quota, domenica 28 luglio alle ore 16.00, per un omaggio al “Re di Pietra” visto dalla panoramica Ostana. Ingresso gratuito.Informazioni:Suoni dal Monvisoinfo@suonidalmonviso.ithttps://www.suonidalmonviso.it/



*

PAESANA

Domenica 28 luglio, a Paesana, la Pro loco vi invita a partecipare a "Festivalle", un originale ed innovativo festival i cui temi principali saranno la musica con i suoi generi e sottogeneri che creeranno energia e trasporto, e la natura, con attività incentrate su di essa e su come costruire un futuro sostenibile e divertente tutti assieme. Ingresso libero

28 LUGLIO: ORE 09:00: camminata da Sanfront a Paesana accompagnata da racconti sulla storia e cultura della valle Po, con arrivo per pranzo in loco (in collaborazione con Oasi della Frutta). ORE 09:00-16:00: mostra di arte e artigianato di montagna. ORE 15:00: giochi per bimbi e adulti, zone relax attrezzate, piccola biblioteca di provincia, stand forestale. ORE 16:00: Il Parco e le sue peculiarità (in collaborazione con Parco del Monviso) ORE 17: attività di sopravvivenza in natura MUSICA ORE 09:00: playlist ambient e jazz. ORE 18.30-20:00: SUNSET PARTY: DJ set house + promozioni su birra + tramonto. ORE 21:00-22:30: band pop-rock. ORE 22.30: DJ set Indie e Musica Italiana.

Informazioni: prolocopaesana@gmail.com



*

PRAZZO

Festa Patronale di San Giacu a Prazzo Superiore: alle 11 in piazza Municipio Concerto sul Maira e aperitivo offerto dalla Pro Loco.

Informazioni:

Ecomuseo alta valle Maira



info@ecomuseoaltavallemaira.it

https://ecomuseoaltavallemaira.it





*

ROSSANA

La Pro Loco di Rossana vi invita alla 48a Festa d'Estate! Fino al 28 luglio serate all'insegna della buona musica e della convivialità. Sabato 27 luglio Abcd Band; domenica 28 luglio i Trelilu. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito.

Informazioni:

prolocorossana@libero.it



*

RODDINO

Torna a Roddino il festival Mataria 'd Langa, dal 1992 un appuntamento fisso nel cuore delle Langhe, celebrando musica, arte e cultura.

Concerti di Paolo Bonfanti, Omar Pedrini, Gang, Senza Coloranti Aggiunti, Sanlevigo, Coca Puma , Lucio Corsi.

Presentazioni dei libri di Davide Longo, Marino Severini, Elisa Pira e con un dialogo tra l’umorista Nicoletta Lucheroni e il regista Francesco Tinarelli.

marcoandriano@libero.it +39 348 3519216

*

SALUZZO

Domenica 28 luglio alle ore 21.00 presso Il Quartiere a Saluzzo, MIO PADRE - APPUNTI SULLA GUERRA CIVILE di Andrea Pennacchi. Un monologo in cui il noto attore padovano racconta, con nostalgia e toccante ironia, il suo tentativo di ricostruire a ritroso l’esperienza vissuta da suo padre Valerio, partigiano, internato e sopravvissuto al campo di concentramento di Ebensee, in Austria. Accompagnato dai musicisti Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, Pennacchi porta in scena sé stesso, racconta il suo viaggio di figlio alla ricerca del padre, a cui è costretto a dire addio in silenzio, della sua storia e delle vicissitudini nel suo ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. Prevendite www.mailticket.it

Informazioni:

+39 335 725060

info@attraversofestival.it

https://visitsaluzzo.it/



*

SAMPEYRE

Fino a giovedì 8 agosto Sampeyre ospita la Rassegna “Anar e Venir, Anà e Tournà - Turismo delle Radici”, una serie di appuntamenti dedicati agli emigranti di Sampeyre che, tra fine ‘800 e i primi anni ’50/60 del secolo scorso lasciarono il paese e la valle in cerca di un futuro migliore. Molti tra di loro non hanno dimenticato le loro origini e ogni anno puntualmente e, spesso in estate, ritornano a “casa”.

Domenica 28 Luglio Ore 18:00 Musiche da lontano con La Rueido. Concerto e merenda sonora. Santa Trinità, Rore con Lu Cunvent.

Informazioni:

Museo Storico Etnografico Sampeyre

+39 0175 970022

protocollo@comune.sampeyre.cn.it

https://www.comune.sampeyre.cn.it/pagine/4/Museo-Storico-Etnografico



*

SAN GIACOMO DI ROBURENT

Dal 28 luglio 2024 al 04 agosto 2024 a San Giacomo di Roburent ritorna “Sangiacomo in Festival”, XXIV° edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta.



Per il terzo anno il Festival si svolge con la direzione artistica de La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC). Confermata la programmazione di 8 spettacoli e di 3 laboratori di costruzione ed uno denominato Musical Week incentrato, quest’anno, sulla favola “Alice nel paese delle meraviglie” da vivere e coreografare. Novità: i laboratori saranno realizzati dalle compagnie ospiti.



Il festival conferma anche la dimensione internazionale ospitando due giganti del Teatro di Figura mondiale: dalla Turchia “Cengiz Özek” di Istanbul che, con la sua compagnia, oltre allo spettacolo, terrà un interessantissimo laboratorio di ombre turche da non perdere e dalla vicina Svizzera Michel Poletti che, con la sua compagnia delizierà il pubblico con uno spettacolo di burattini alla francese tutto da godere.



Quest’anno il Festival vuole soffermarsi sulle compagnie e sugli spettacoli che, per la loro natura, hanno fatto la storia del Teatro di Figura in Italia e nel Mondo con la compagnia Teatrino dell’Es di Bologna che presenta “Il Manifesto dei Burattini”, Ivano Rota il suo “Truciolo e il cavallo a dondolo”, la compagnia Gli Alcuni con lo spettacolo “La Regina dell’acqua”, la compagnia delle Stelle con il classico “Fagiolino, Sandrone e la Fata Smemorella”, lo spettacolo inaugurale de La Bottega Teatrale “La Rivolta dei Fantasmi” ed uno spettacolo sperimentale “Kamishimagic” della compagnia Micromundi Teatro.

Informazioni:

Istituto Italiano della Marionetta

sangiacomopuppets@gmail.com



*

SANT'ANNA DI VALDIERI

Ritorna l'attesa "Festa Patronale di Sant'Anna di Valdieri". Un fine settimana di musica e spettacoli per adulti e bambini vi attende! La partecipazione all'evento è libera e gratuita.



DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 15,00: intrattenimento e spettacoli per bambini con Mago Trinchetto e "Truccabimbi".

Ore 18,00: aperitivi e musica con "Dj Dakyj" presso la Tettoia dell'Ecomuseo della Segale.

Informazioni:

Pro Loco Terme e Sant'Anna di Valdieri

prolocosannavaldieri@gmail.com



*

VERNANTE

XVII Edizione del Festival della Musica in Montagna "Accademie in Valle" - Il 28 luglio a Vernante, in piazza dell’Ala, i ParmaBrass proporranno “Un sabato italiano”. Nati come quintetto d’ottoni, i Parma Brass uniscono voci e percussioni, con un clima musicale allegro che va dal barocco al musical allo swing, sono presenti nei più importanti Festival musicali Italiani.