Savigliano celebra il pane: la città laboratorio a cielo aperto con l’edizione 2024 della grande rassegna [FOTO]

Si è alzato il sipario sulla 12ª edizione della Festa del Pane di Savigliano che ieri (sabato 6 ottobre) ha vissuto il proprio momento di inaugurazione ufficiale nell’area Forni di piazza del Popolo.

Da ieri l’evento biennale ha trasformato il centro della città in un grande laboratorio a cielo aperto coi profumi e i sapori unici del prodotto nobile della nostra tavola, nelle sue molteplici forme e declinazioni, il tutto immerso in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

La rassegna ritorna oggi, domenica 6 ottobre, in forma libera e gratuita dalle 9 alle 22.

La centralissima piazza del Popolo, che ospita l’intera area fieristica, è tutta un fermento di visitatori grazie all’attività di circa 60 panettieri che si alterneranno ai quattro forni nei due giorni della kermesse per produrre pane di tutti i tipi e focacce, da vendere ai visitatori nella vicina zona “panetteria”.

Sotto l’Ala polifunzionale “Lorenzo Morello”, invece, trova posto l’area “gluten free”, alla sua prima apparizione alla Festa del Pane, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, dove soni in programma tanti eventi divulgativi e degustazioni dedicati agli intolleranti al glutine.

E ancora, spazio alla promozione dei prodotti enogastronomici tipici di qualità (della panificazione ma non solo) del territorio, grazie alla collaborazione di Confagricoltura, Confartigianato e Coldiretti oltre a un ricco calendario di show cooking, per grandi e piccini, street food, birrifici artigianali e tanti eventi collaterali e musicali che promettono di catturare, fino a sera, la golosa curiosità dei visitatori e far vivere l’evento in un clima coinvolgente e spensierato.

La Festa del Pane è organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, Banca CRS ed eVISO, il patrocinio della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Cuneo, ed è resa possibile grazie al contributo delle Fondazioni CRT, CRC e CRS e degli sponsor tecnici Amelior, Andreis, Molini Bongiovanni, Fausto Bussone, Groppo, Universo Bianco, Associazione Autonoma Panificatori Cuneo e il CNOS FAP.

A questo link il programma della manifestazione.

L'area Forni, i laboratori e gli appuntamenti

Proprio la zona scelta per il momento inaugurale rappresenta anche una delle principali novità con cui la manifestazione ha deciso di accogliere i visitatori: grazie al coinvolgimento di circa 60 panettieri, infatti, l’area Forni è stata ampliata e sarà affiancata da una zona “panetteria” dedicata alla vendita del pane appena sfornato.



Sotto l’ala polifunzionale “Lorenzo Morello”, invece, è stata attivata un’altra golosa new entry di questa edizione: uno spazio tutto dedicato ai prodotti “gluten free” realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, con tanti eventi e degustazioni dedicati agli intolleranti al glutine. Confermatissima, poi, l’area show cooking dove famosi chef, esperti panificatori e realtà del territorio proporranno numerosi appuntamenti culinari e approfondimenti curiosi sull’universo dell’Arte Bianca.



Gli appuntamenti sono a ingresso libero, ma è possibile seguirli anche sui ledwall installati nell’area stessa dell’evento.

Le attività collaterali

Il programma prevede anche una serie di attività collaterali per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Si va dalle proposte di gioco per i più piccoli ad animazioni musicali, esibizioni di danza e dj set, ma anche un percorso fotografico sensoriale dedicato al pane allestito sulla torre civica e visite guidate alla scoperta dei luoghi simbolo di Savigliano.



All’interno dell’area fieristica trovano posto numerosi espositori di qualità. Qui panettieri, fornai e produttori enogastronomici proporranno un’esperienza unica tra i profumi e gli aromi del pane, ma anche di numerose altre tipicità agricole e artigianali del territorio locale.



Per una pausa ristoro nei due giorni della Festa, infine, non c’è che l’imbarazzo della scelta grazie a spazi - coperti - dedicati allo street food dove trovare focacce liguri, farinata, hamburger, pesce fritto, panini con la salsiccia di Bra, gnocchi fritti, cannoli siciliani, bomboloni e molto altro, accompagnati da una vasta scelta di birre artigianali.

Per tutte le informazioni e i dettagli sul programma visitare il sito www.entemanifestazioni.com.