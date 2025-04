Torna sabato 26 e domenica 27 aprile la grande festa di Rivoira di Boves

Un weekend imperdibile che prenderà il via sabato con la serata “Isidoro by night”. I tanti volontari dell’associazione Rivoira terra di Vita proporranno a partire dalle ore 21 il Fluo Party con Dj Set con Gabri Valle.

Fiumi di birra e cocktails per tutta la serata nella tensostruttura presso il chiosco.

Domenica 27 aprile, a partire dalle ore 10, Santa Messa con processione in onore di sant’Isidoro.

Alle ore 11.30 aperitivo di inaugurazione dei nuovi locali del Chiosco.

Alle ore 14 si terrà la passeggiata ecologica in bicicletta. Il ritrovo sarà presso il chiosco per il ritiro dei biglietti. I partecipanti potranno scoprire le bellezze del territorio rivoirese con tappa dissetante al lago.

Alle ore 19 per ristorarsi dopo la biciclettata s potrà partecipare alla grande cena a base di polenta, salsiccia e golosità varie sotto la tensostruttura presso il chiosco. Gradita la prenotazione.

In caso di pioggia il ritrovo sarà al chiosco, alle ore 18, per l’aperitivo e, a seguire, la cena in compagnia.